O FC Porto conhece hoje o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Benfica e Sporting de Braga ficarão a saber quais os oponentes nos 16 avos de final da Liga Europa.

Equipas portuguesas conhecem hoje adversários na 'Champions' e Liga Europa

Lusa O FC Porto conhece hoje o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Benfica e Sporting de Braga ficarão a saber quais os oponentes nos 16 avos de final da Liga Europa.

O FC Porto conhece esta segunda-feira o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Benfica e Sporting de Braga ficarão a saber quais os oponentes nos 16 avos de final da Liga Europa.

No sorteio da 'Champions', que decorrerá a partir das 12h (hora no Luxemburgo), em Nyon, na Suíça, os 'dragões', que terminaram o grupo C em segundo lugar, integram o 'pote' dois e irão defrontar uma das equipas que venceram as respetivas 'poules'.

O adversário dos campeões portugueses sairá de um lote de sete equipas, que integra Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain, ficando apenas de fora o Manchester City, vencedor do agrupamento C da primeira fase.

Na Liga Europa, Benfica e Sporting de Braga, terminaram a fase de grupos na segunda posição, e também não serão cabeças de série no sorteio, que começará às 13h (hora no Luxemburgo), também na sede da UEFA.

As duas equipas portuguesas na competição têm como possíveis adversários os primeiros colocados da fase de grupos, além dos quatro melhores terceiros classificados da Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk, orientado por Luís Castro, Ajax, Club Brugge e Manchester United.

A Roma, orientada por Paulo Fonseca, e o Tottenham, comandado por José Mourinho, assim como Arsenal, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Nápoles, AC Milan, Villarreal, Dínamo de Zagreb e Hoffenheim são os outros possíveis rivais das equipas portuguesas na segunda competição continental de clubes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.