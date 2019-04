Com um segundo e terceiro lugares, as equipas de futebol dos infantis A e iniciados da 'Entente' Uelzechtdall (Alisontia Steinsel e Lorentzweiler) estiveram em destaque na prova que contou com algumas das principais formações portuguesas.

Equipas luxemburguesas brilham no Torneio Internacional de futebol da Naval

A equipa de infantis A, comandada pelo treinador Joaquim Pereira, obteve quatro vitórias e um empate, totalizando 13 pontos, alcançando o segundo lugar do escalão que foi ganho pela equipa do Beira-Mar.



A equipa de iniciados, treinada por José Favita, coordenador do clube, ficou em terceiro lugar com a particularidade de ter conquistado o prémio para o 'melhor guarda redes' atribuido ao jovem Logan, jogador do Alisontia Steinsel.

A equipa de infantis B ficou em 12° lugar.



A equipa de Infantis B. Foto: Steinsel

O balanço final do torneio considerado "foi bastante positivo" pelos treinadores que se regozijaram "da evolução do futebol de formação luxemburguês". "Estes resultados são uma grande motivação para todos nós e provam que estamos no caminho certo. Por isso, vamos continuara trabalhar da melhor forma com estes jovens que são o futuro do nosso futebol", concluiu Joaquim Pereira.

A competição reuniu mais de 700 jovens jogadores divididos por vários escalões e oriundos de várias localidades de Portugal e equipas como União de Leiria, Beira-Mar, Académica, Escola Benfica de Cernache, Naval 1° de Maio, entre outras e com o Entente Uelzechtdall a representar brilhante o Luxemburgo.





