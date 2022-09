O Fola e a Jeunesse continuam a perder posições na Liga BGL de futebol e estão entre as quatro piores equipas.

Futebol

Equipas de Esch afundam na tabela da Liga BGL

Henrique DE BURGO O Fola e a Jeunesse continuam a perder posições na Liga BGL de futebol e estão entre as quatro piores equipas.

O Fola de Esch somou a quarta derrota consecutiva, desta vez por 8-1, no terreno do Hesperange, enquanto a Jeunesse de Esch perdeu em casa, por 2-1, contra o último classificado Hostert.

Nos outros embates da sétima jornada, deste fim de semana, o líder F91 Dudelange venceu o Etzella por 4-0, o Wiltz empatou a uma bola com o Racing e o Rosport também empatou, mas a zero, com o Strassen.

F91 Dudelange e Hesperange mais destacados na Liga BGL Hostert continua o último classificado.

O Titus Pétange foi vencer o Käerjeng por 1-0, o Differdange fez o mesmo em Mondorf, enquanto o Niederkorn venceu o Mondercange por 4-0.

A Liga BGL é liderada pelo F91 Dudelange, com 21 pontos, seguido pelo Hesperange, com 19. O Hostert e o Rosport partilham a última posição, com 4 pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.