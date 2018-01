Gilles Muller inicia hoje a defesa do título conquistado há um ano no torneio de Sydney, frente ao australiano Jonh Millman, 127° do ’ranking’ ATP. O atual 25° da hierarquia mundial recuperou da lesão num cotovelo que o afastou dos ’courts’ nos últimos meses e, em entrevista por e-mail, fala da aposta em voltar ao topo da forma.



Por Álvaro Cruz



Após um ano de 2017 quase perfeito, o que espera de 2018?

Tenho consciência de que dificilmente poderei fazer melhor, mas é claro que vou tentar. A lesão que sofri num cotovelo obrigou-me a uma paragem forçada que me permitiu descansar e recuperar energia. Depois voltei a treinar com grande intensidade e a recuperar a forma o mais rapidamente possível. Estar bem fisica e psicologicamente é o mais importante. Quanto aos resultados, vamos ver como as coisas evoluem nas próximas semanas.

As responsabilidades e a pressão aumentaram depois dos bons resultados?

Sinceramente, não sei. Em 2017 coloquei sobre mim mesmo uma enorme pressão em todas as competições que disputei pelo facto de ter começado o ano com a minha primeira vitória num torneio ATP e acabei por pagar o preço. Este ano, não quero voltar a cometer o mesmo erro. O meu principal objetivo é tentar jogar ao meu melhor nível e ter um enorme prazer em todas as provas que disputar e, se possível, juntar mais algumas conquistas ao meu palmarés.

Depois das vitórias em Sydney e na Holanda, veio o inesquecível triunfo frente a Rafael Nadal, num jogo épico que o catapultou para as primeiras páginas um pouco por todo o mundo. Como descreve cada um desses momentos mágicos?

A vitória em Sydney, o meu primeiro torneio ATP, foi vivida com grande emoção. Há muito que esperava por este momento e, como tinha a minha família comigo, foi um momento perfeito e inesquecível para mim. A conquista do sucesso na Holanda também me deu um prazer especial porque acabou por ser a confirmação do excelente desempenho na Austrália.

Depois, a vitória perante Nadal foi a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Senti um grande orgulho por ter chegado aos quartos-de-final do mais prestigiado torneio mundial e de ter eliminado um jogador que é um ícone do ténis, num clima adverso, já que toda a gente queria uma final entre o Federer e o Nadal.

O que mudou na sua vida após a melhor época de sempre?

Para mim, pessoalmente, não mudou nada de especial. No entanto, devo reconhecer que, após os resultados marcantes que obtive no ano passado, passei a ser mais conhecido no Luxemburgo e também no estrangeiro.

Sagrou-se campeão do mundo em juniores, em 2001, e a primeira vitória num torneio ATP surgiu 15 anos depois. Porque levou tanto tempo a confirmar as qualidades que sempre lhe foram reconhecidas?

É difícil de explicar e de aceitar, mas existem várias razões. Primeiro, sofri algumas lesões graves que me obrigaram a longas paragens, afastando-me quase de forma irremediável da minha melhor forma fisica. Depois, durante alguns anos, debati-me com um problema inerente à mentalidade luxemburguesa: não acreditar o suficiente em mim mesmo. Além disso, levei muito tempo a compreender como é que se deve trabalhar a sério para se alcançar os objetivos. E quando estas três componentes se juntam de forma eficaz, os bons resultados aparecem com maior assiduidade.

A sua última lesão impediu-o de chegar ao top-20? Já está completamente recomposto?

É muito provável que, se não tivesse sofrido a lesão num cotovelo, pudesse ter entrado no ’top 20’, mas, por outro lado, também não tenho a certeza de que subiria mais na hierarquia mundial. Por isso, evito pensar em coisas que não posso controlar. Quanto à lesão, posso dizer que neste momomento estou completamente restabelecido, mas não sou o mesmo que era antes. Apesar de ter bastante cuidado com o meu corpo e de ter feito tudo para debelar a lesão, sinto algo de diferente, mas posso perfeitamente viver com essa situação.

Como é viver na pele de um herói no Luxemburgo?

Não me considero nenhum herói. Há muita gente que desempenha funções mais importantes do que eu na sociedade. Tenho a felicidade de fazer aquilo que gosto e que sempre sonhei fazer. Sei que contribuo para a felicidade de muitos luxemburgueses, e não só, com as vitórias que alcancei e isso deixa-me também feliz. Existe esse reconhecimento por parte das pessoas, mas daí a ser herói vai uma grande diferença.

Qual o melhor e o pior momento da sua carreira?

O melhor é dificil descrever porque, felizmente, já vivi muitos. No entanto, destaco a entrada no estádio do Maracanã, como porta-estandarte da bandeira luxemburguesa, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O pior, ou os piores, são os momentos em que não posso jogar devido a lesões e tenho de ver os outros pela televisão.

Como e quando nasceu a sua paixão pelo ténis?

Foi muito cedo. Por volta dos cinco, seis anos. Os meus pais foram morar para Schifflange e o clube de ténis era relativamente perto da nossa casa. De vez em quando ia bater uma bolas contra o muro e, um dia, o treinador convidou-me a ir treinar com os outros miúdos e eu fui. Depois, comecei a treinar-me com maior regularidade e pouco tempo depois comecei a participar nos torneios para os mais novos e nunca mais parei.

Qual considera a sua melhor qualidade? Acha que ainda pode melhorar como jogador?

A minha melhor qualidade, hoje, é a grande vontade de melhorar a cada dia que passa, mesmo com a minha idade. Acredito que podemos sempre melhorar, nem que seja em pormenores.

Por vezes deixa a impressão de que não está contente com as suas prestações. Confirma?

É verdade. E isso, por vezes, causa-me alguns problemas. Muitas vezes sou demasiadamente exigente comigo e nem sempre é bom, nem coerente.

Olhando para trás, se pudesse, o que teria mudado em relação à sua carreira?

Forçosamente, há coisas que teria feito de uma forma diferente. Mas, no fundo, não me arrependo de praticamente nada. Tudo o que fiz, fi-lo com a convicção de que estava a fazer bem. Não devo nada a ninguém e isso deixa-me orgulhoso.

Terminar no pódio nos próximos Jogos Olímpicos (2020 em Tóquio) seria, para si, a ’cereja no topo do bolo’ em termos de resultados?

Chegar ao pódio na maior competição desportiva do planeta é, sem dúvida, um sonho que alimento e que gostaria de concretizar, mas ainda tenho muito tempo e trabalho pela frente. Mas ainda estamos relativamente longe de Tóquio...

Pretende jogar até quando?

Ainda não sei. Enquanto sentir prazer, tiver o apoio da minha família e o meu corpo permitir, continuarei a jogar. Quando achar que não estão reunidas as condições, irei parar.

Já pensou no que vai fazer quando deixar de jogar? Transmitir aos mais jovens o seu saber e experiência acumulados está no seu horizonte?

Gostaria muito de trabalhar de uma forma global no desporto no Luxemburgo. Acredito, efetivamente, que poderia ajudar a melhorar a vida dos desportistas e a profissionalizar as estruturas de uma forma geral. Mas não será para já.





