O avançado lusodescendente fez a formação no Pétange, onde cresceu, deu nas vistas e aos 17 anos rumou ao Virtus Entella, em Itália. Passou pela Juventus de Cristiano Ronaldo, cumpriu o objetivo de ser internacional sub-21 por Portugal, e agora transferiu-se para o Monza de Silvio Berlusconi.

Desporto 7 min.

Entrevista com Dany Mota. Do modesto Pétange à alta roda do futebol italiano

Álvaro CRUZ O avançado lusodescendente fez a formação no Pétange, onde cresceu, deu nas vistas e aos 17 anos rumou ao Virtus Entella, em Itália. Passou pela Juventus de Cristiano Ronaldo, cumpriu o objetivo de ser internacional sub-21 por Portugal, e agora transferiu-se para o Monza de Silvio Berlusconi. Benfiquista assumido, tem os pés bem assentes no chão, mas garante ser suficientemente ambicioso para continuar a correr atrás dos seus sonhos.

Em Itália começou por representar o Virtus Entella, passou em seguida pelo Sassuolo e depois chegou à Juventus, um dos mais prestigiados clubes italianos e do mundo. Não considera uma despromoção sair de um clube da elite italiana – ainda que da equipa de sub-23 – para uma de escalão inferior?

De forma alguma. Só quem não conhece a grandeza do projeto do Monza é que poderá pensar dessa forma. Estar na Juventus é sempre importante pela grandeza que possui, mas perante a ambição e as condições do meu novo clube, acredito que fiz a escolha certa.

Qual a duração do novo contrato?

Quatro anos.

Chegou ao Monza na véspera do seu primeiro jogo e estrou-se a marcar. Melhor arranque era praticamente impossível, concorda?

É verdade. Pode dizer-se que foi chegar, jogar e marcar. A principal missão de um avançado é marcar golos. Eu joguei alguns minutos e tive a felicidade de o conseguir fazer. Foi uma estreia em cheio, até porque a equipa venceu e isso é o mais importante.

Era este o clube e o desafio que ambicionava neste momento?

Isso, só o tempo o dirá, mas acho que sim. Nesta fase da minha carreira era fundamental para mim integrar um clube competitivo, com boas condições e objetivos concretos no qual eu possa ter, também, tempo de jogo. Estava bem na Juventus, mas ao vir para o Monza dei um passo em frente na minha carreira e no que respeita à concretização dos meus objetivos. Vou trabalhar para ajudar o clube a atingir a elite do campeonato italiano e brilhar nas competições europeias.

Ter Silvio Berlusconi como presidente no Monza e Adriano Galiani como diretor desportivo, antigas referências do grande Milan AC, pesou na sua decisão?

De certa forma, sim. São duas das maiores referências do futebol italiano e europeu que lideram o projeto de um clube extremamente ambicioso. Acredito que dentro de algum tempo vamos estar em outro patamar e a equipa vai dar muito que falar.

Está feliz?

Estou. Fui muito bem acolhido. O clube tem excelentes condições e proporciona tudo o que existe de melhor para a evolução da minha carreira. Espero ser muito feliz ao serviço do Monza nas próximas temporadas.

Na Juventus chegou a treinar várias vezes com Cristiano Ronaldo, de quem é confesso admirador. Como foi a experiência?

A primeira vez que treinei com ele foi um dos dias mais importantes da minha vida. Fiquei elétrico, excitado, nem sei descrever. Estava habituado a vê-lo na televisão e de repente estava no mesmo campo a treinar com ele, foi incrível. Nem acreditava no que estava a viver. Fiquei super feliz.

Como descreve o melhor jogador do mundo?

Como jogador é espetacular, o melhor do mundo, mas como ser humano, também. Quando falei com ele a primeira vez, ele já sabia tudo a meu respeito. Como me chamava, onde tinha jogado, de onde vinha... Foi extremamente simpático e ajudou-me muito na integração com o resto do plantel. No fim do treino teve o cuidade de me dizer que se eu precisasse de qualquer coisa, não hesitasse em contactá-lo. Impressionou-me, também, a forma tão profissional e meticulosa como ele treina. Os seus níveis de exigência são altíssimos. Foi uma grande lição de profissionalismo e ao mesmo tempo uma motivação extra para mim.

Em 2019 realizou um dos seus grandes sonhos ao tornar-se internacional com a camisola das ’quinas’ ao serviço dos sub-21. Estreou-se em Alverca com dois golos e uma assistência frente a Gibraltar. O que sentiu nesse momento, já que tinha a família e os amigos nas bancadas?

Foi incrível. Um misto de emoções muito fortes. Vestir a camisola de Portugal, cantar o hino no meu primeiro jogo internacional... vieram-me à ideia os meus sonhos de menino que felizmente estava a concretizar. Foi um orgulho imenso para mim representar Portugal. Não consegui evitar as lágrimas. Depois, para que tudo fosse perfeito, tive a felicidade de marcar por duas vezes e aí foi uma explosão total de alegria. Saber que os meus pais e familiares estavam no estádio a apoiar-me, foi indescritível. Sem dúvida um dos dias que mais me marcaram na vida. Ficará para sempre na minha memória.

Dani Mota estreou-se pela seleção portuguesa de sub-21 com dois golos frente a Gibraltar. Foto: Lusa

Após os sub-21, a sua meta é agora chegar à seleção principal?

Acima de tudo, tenho de ir com calma. Nos últimos meses, as coisas aconteceram muito rapidamente. Primeiro, quero consolidar a minha posição no Monza, terminar a minha participação ao serviço dos sub-21 e depois logo se verá. Somos campeões da Europa, quem é que não pensa em chegar à seleção principal? Era ouro sobre azul, mas tenho que trabalhar muito para melhorar em tudo o que eu puder. Tenho de continuar manter a humildade e a dar passos certos, com segurança, sem queimar etapas.

Pode dizer-se que 2019 foi o melhor ano da sua vida?

Sem dúvida. Foram 12 meses completamente maravilhosos em todos os aspetos.

Que balanço faz destes quatro anos passados em Itália?

Foram extremamente importantes na minha evolução como homem e jogador. As exigências obrigaram-me a trabalhar imenso e as dificuldades por que passei ajudaram-me a crescer e a tornar-me mais responsável. Não é fácil ultrapassar a distância, os problemas com a língua, e muitos outros sem esquecer as saudades. Nem tudo foram rosas no meu percurso porque eu era um menino. Mas valeu apena. Hoje, tenho plena consciência de que nada cai do céu. É necessário trabalhar bastante para concretizarmos os nossos sonhos e objetivos.

Quais as pessoas que mais o ajudaram na sua carreira?

Os meus pais e irmãos ajudaram-me, incentivaram-me bastante e respeitaram sempre o meu desejo de ser jogador profissional. Devo-lhes muito por tudo o que já consegui, assim como ao Celso Duarte, o meu empresário. Trabalhamos juntos há muitos anos e ele tem estado sempre a meu lado nos bons e maus momentos. Tem sido um grande amigo e conselheiro. É uma pessoa muito importante na minha vida.

Está no seu horizonte regressar um dia à Juventus?

Sinceramente, não sei. No futebol, as coisas acontecem quando menos se espera e de forma muito rápida. Neste momento, o mais importante para mim é afirmar-me no Monza e ajudar a equipa a chegar à primeira Liga italiana o mais rapidamente possível. Depois, no futuro, logo se verá o que acontece.

Como benfiquista assumido não gostava de representar o seu clube de coração?

Claro. Os grandes clubes europeus são sempre um objetivo para qualquer jogador. Mas cada coisa a seu tempo. Não quero nem devo precipitar-me. Sei muito bem o que pretendo e quais as minhas prioridades. Neste momento o meu foco no Monza e no ambicioso projeto do clube. O resto virá por acréscimo. Ainda sou muito novo.

Durante o Natal e a passagem de ano esteve no Luxemburgo para estar com a família e os amigos. Foi importante este regresso ao país?

Muito. Matar saudades é fundamental para manter o equilíbrio. Rever a família é sempre uma grande alegria e os amigos também. Fez-me muito bem passar uns dias no Luxemburgo. Estive com os meus amigos e um dos meus treinadores. que nunca vou esquecer. Divertimo-nos imenso a recordar as nossas histórias e peripécias. São sempre momentos bastante gratificantes porque não esqueci as minhas raízes e sei de onde vim.

Como é que eles lidam com o facto de agora ser uma estrela do futebol?

Estão muito contentes, claro. A amizade está a cima de tudo. Seguem a minha carreira nos clubes por onde tenho passado e agora também na seleção portuguesa. E fazem-me muitas perguntas (ri)...

Quais os seus grandes objetivos para o futuro profissional?

Deixar uma imagem de competência e grande seriedade no Monza. Quero ganhar títulos, manter-me no top das grandes competições do futebol mundial e poder dar o meu contributo à seleção portuguesa sempre que for chamado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.