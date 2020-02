Nas redes sociais, os adeptos anti e pró governo criticam e dão parabéns ao seu mister por ter aceite o convite da presidência. Leia as mensagens.

Encontro de Jorge Jesus com Bolsonaro divide 'torcida' flamenga

Paula SANTOS FERREIRA Nas redes sociais, os adeptos anti e pró governo criticam e dão parabéns ao seu mister por ter aceite o convite da presidência. Leia as mensagens.

Sorridentes, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro posa com a medalha da vitória da Supertaça do Brasil ao lado do mister campeão, Jorge Jesus, técnico do Flamengo.

Um momento que ambos fizeram questão de partilhar nas redes sociais e que está a agitar a torcida flamenga, composta por 40 milhões de adeptos que continuam a 'venerar' o seu 'mister'.

"Visita ao Presidente da República @jairmessiasbolsonaro e ao Ministro Paulo Guedes. Obrigado pelo convite", escreve Jorge Jesus na publicação em que partilha a imagem.



Só que a ida de Jorge Jesus a Brasília, após ter ganho a Supertaça do país transformou-se num assunto polémico que está a dividir a 'torcida' do 'Fla'.

Os adeptos que são contra o governo de Bolsonaro têm reagido ativamente nas caixas de comentários e mensagens das páginas de Jorge Jesus, manifestando o seu desagrado com este encontro do 'mister' português. O que está a deixar irritados os seguidores do presidente. A 'guerra' é tal que um adepto já pediu: "Gente por favor, vamos parar de jogar política em tudo. Esse trem já tá insuportável."

Aqui ficam três mensagens de adeptos anti Bolsonaro: "Sai dessa barca aí mister, esses aí não representa o povão, o mengão sim!"; "Achamos o seu defeito JJ.Nem Jesus é perfeito"; "Sua pior jogada até hoje JJ, cuidado para não se queimar com a nação!"

E de torcedores pró governo: "O melhor técnico, com o melhor presidente, e o melhor ministro", "Dois mitos parabéns", "Líderes que estão dando exemplo de gestão".

AFP

De quando em quando no rol de troca de galhardetes aparece um pacificador: "Pessoal deixa política de lado. Aqui somos todos flamenguista. O JJ é que decide com quem tira a foto".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.