Empate vibrante no dérbi da Luz

Rui Miguel Tovar Bis de Gonçalo Ramos recupera duas desvantagens e mantém a distância de 12 pontos do Benfica sobre o Sporting.

Benfica, 40. Sporting, 28. Doze pontos separam os rivais antes do dérbi e, 90-e-tal minutos depois, a diferença continua igual por culpa de um empate a dois golos num jogo de ida e volta, interessante para a moldura humana de 62 mil espectadores.

No cara ou coroa, o Benfica escolhe campo e o Sporting, bola. Até ao intervalo, a bola é por larga maioria do tempo do Sporting e só raramente pertence ao Benfica. A estratégia de Rúben Amorim é a de controlar e dominar. Check, check. O Sporting é mais matreiro e joga mais no meio-campo do Benfica.

Vlachodimos é até o primeiro guarda-redes a entrar em acção, num voo a evitar um golo de livre directo de Porro, aos seis minutos. Quando o Benfica equilibra, aqui e ali, o Sporting veste a pele de cordeiro e cria mais perigo ainda por via de contra-ataques vertiginosos e ao primeiro toque, sem eficácia por um pormenor ou outro.

Curiosamente, o Sporting chega à vantagem num ataque estudado numa boa troca de bolas entre Porro e Edwards. O espanhol abre com categoria e o inglês, com espaço, faz um cruzamento da linha de fundo para trás. A bola embate na ponta do pé de Otamendi e viaja para o interior da pequena área, onde Trincão e Bah se lançam de barriga. O português sai a festejar com pouca convicção e as imagens confirmam o autogolo do dinamarquês.

O Benfica demora a reagir e só chega ao empate com uma jogada ofensiva do central António Silva, aos 37 minutos. A bola sobra para a direita, onde Matheus Reis e Gonçalo Inácio dormem na formatura. Rafa aproveita para sacar um cruzamento rasteiro e o goleador Gonçalo Ramos desvia para o 1:1, nas costas de Coates.

No lance seguinte, aos 38’, António Silva borra a pintura e beneficia da lentidão de processos de Trincão para evitar males maiores. O seu corte é de mestre, o pedido de desculpas com a mão aberta na direcção de Vlachodimos também. Até ao intervalo, a Luz cresce de emoção com futebol aguerrido e bem jogado, quase sempre jogado fora da área de rigor.

Na segunda parte, o dérbi abre com um lance na área do Benfica entre Paulinho e António Silva. O teatro do sportinguista é evidente, o toque idem idem. Artur Soares Dias demora a perceber e só apita penálti daí a uns minutos, com recurso ao VAR. Chamado a bater, Pedro Gonçalves atira para a sua esquerda enquanto Vlachodimos se lança para a sua direita. A bola é bem metida, está feito o 1:2.

Mais uma vez, o Benfica está obrigado a ir atrás da desvantagem. Aos 63 minutos, e sem ter feito muito por isso, o empate: Aursnes faz um compasso de espera até lançar Grimaldo pela esquerda. O esquerdino cruza rasteiro de forma exemplar e Gonçalo Ramos encosta como se fosse fácil. Mais uma vez, o Sporting deixa-se empatar, com bis do melhor marcador da 1.ª divisão.

Empatados, Benfica e Sporting entram num registo diferente e afastam-se das balizas. Sucedem-se as faltas, os mergulhos, os protestos. Sem grande alarido, é certo. A entrada de St. Juste desequilibra o dérbi, porque o central do Sporting faz duas faltas escusadas à entrada da área, ambas sobre Rafa. Dos respectivos livres, Grimaldo e Enzo estão longe de assustar Adán.

Aos 90’+2, e já sem meio-campo de um lado nem do outro, o Sporting saca um contra-ataque da esquerda para a direita e o estreante Chermiti decide-se pelo remate desajeitado em vez de assistir Arthur Gomes completamente isolado no meio. Quando soa o último apito, aplaude-se a vivacidade dos 90-e-tal minutos. É um dérbi bonito, intenso. E o Sporting é o primeiro a roubar pontos ao Benfica na Luz em 2022-23, após oito vitórias seguidas do Benfica.

Sob a arbitragem de Artur Soares Dias, eis os actores principais e secundários:

BENFICA Vlachodimos; Bah, Otamendi (cap), António Silva e Grimaldo; Enzo e Florentino; João Mário, Aursnes (David Neres 65) e Rafa (Chiquinho 90+4); Gonçalo Ramos

Treinador Roger Schmidt (alemão)

SPORTING Adán; Gonçalo Inácio, Coates (cap) e Matheus Reis (St Juste 67); Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards (Chermiti 78), Paulinho (Arthur Gomes 78) e Trincão (Jovane 89)

Treinador Rúben Amorim (português)

Marcadores 0:1 Bah (28 pb); 1:1 Gonçalo Ramos (37); 1:2 Pedro Gonçalves (53 gp); 2:2 Gonçalo Ramos (64)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia)

