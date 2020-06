Encarnados jogam esta quarta-feira em Vila do Conde.

Empate sem golos nas Aves pode custar liderança isolada ao FC Porto

Lusa O FC Porto empatou (0-0) na terça-feira em casa do último classificado Desportivo das Aves, em encontro da 27.ª jornada da I Liga de futebol, e pode perder a liderança isolada, caso o Benfica vença o Rio Ave.

Num encontro sem Alex Telles e Manafá, devido a castigo, e Marcano, por lesão, o treinador Sérgio Conceição promoveu algumas alterações no ‘onze’ e estreou a titular o jovem lateral Tomás Esteves, mas a falta de eficácia da equipa acabou por ditar o nulo



Os ‘dragões’ até podiam ter chegado à vantagem à passagem do minuto 22, através da cobrança de uma grande penalidade, mas a displicência do cabo-verdiano Zé Luís na marcação permitiu a defesa ao guarda-redes Fábio Szymonek, a grande figura do encontro.

Apesar do empate, o FC Porto permanece na liderança, com 64 pontos, mas pode ser ‘apanhado’ pelo Benfica, segundo colocado, com 61, caso triunfe na deslocação a Vila do Conde, na quarta-feira. Os avenses têm 14, no último lugar.

Antes, o Portimonense até somou o terceiro encontro sem perder desde a retoma da prova, mas voltou a ceder pontos na luta pela permanência, diante do Santa Clara, que também não perdeu nos últimos quatro, num encontro que parecia correr de feição aos algarvios, uma vez que a 11 minutos do fim venciam por 1-0 e jogavam com mais um elemento desde o minuto 75.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Willyan (61) colocou a formação de Paulo Sérgio na frente, porém, a grande penalidade convertida por Rashid (81) impôs o empate (1-1), que deixa os açorianos mais confortáveis no oitavo lugar, com 35 pontos, mais 14 do que o adversário de terça-feira, que segue no 17.º lugar, o primeiro abaixo da linha de despromoção, com 21.

