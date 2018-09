Novo presidente poderá ser conhecido até à uma da manhã no Luxemburgo.

Eleições no Sporting com recorde de 22.510 votantes

As eleições para a presidência do Sporting, que decorreram este sábado, asseguraram um novo recorde de votantes com 22.510, de acordo com as informações divulgadas pela Mesa da Assembleia Geral (MAG). Jaime Marta Soares, presidente da MAG, regozijou-se com a afluência recordista, considerando tratar-se de "um dia histórico".

Em termos presenciais votaram 19.159, algo que permitia já superar o anterior máximo (18.755), mas ainda foram acrescentado 3.351 votos por correspondência.

Recorde-se que os associados escolhem entre seis projetos: João Benedito, José Maria Ricciardi, Frederico Varandas, Rui Jorge Rego, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira.

As urnas encerraram às 19 horas de Lisboa (mais uma no Luxemburgo). Entre a meia-noite e a uma da manhã no Luxemburgo deverá ser conhecido o nome do sucessor de Bruno de Carvalho na liderança do clube sportinguista.





