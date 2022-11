Após o divórcio entre o United e Cristiano Ronaldo, os proprietários dos Red Devils - a família Glazer - dizem estar prontos para vender o clube.

Desporto 4 min.

Futebol

Efeito Ronaldo? Manchester United está à venda

AFP Após o divórcio entre o United e Cristiano Ronaldo, os proprietários dos Red Devils - a família Glazer - dizem estar prontos para vender o clube.

A relação entre o Manchester United e Cristiano Ronaldo tornou-se insustentável e terminou "por mútuo acordo" na terça-feira, enquanto os proprietários dos Red Devils, a família Glazer, dizem estar agora prontos para vender um clube que não tem condições para chegar ao topo do futebol inglês.



O duplo anúncio foi o culminar de várias semanas de tumulto, tanto em campo, onde a relação entre o clube e o jogador português de 37 anos tinha chegado a um ponto sem retorno, como nos bastidores, onde a impopularidade dos Glazers, que têm controlado o Manchester United desde 2005, tem vindo a aumentar com fracasso após fracasso.

Cristiano Ronaldo deixa Manchester United "com efeitos imediatos" A informação foi avançada esta terça-feira pelo clube e surge na sequência da entrevista explosiva que o jogador deu a Piers Morgan.

Mesmo o regresso de Ronaldo no verão de 2021 ao clube onde rebentou pela primeira vez na cena mundial entre 2003 e 2009 não conseguiu quebrar a incapacidade do Manchester United para contratar jogadores, tal como Manchester City, Liverpool ou Chelsea.

O último título da Premier League dos Red Devils foi conquistado em 2013, no final da última época de Alex Ferguson. Desde a partida do lendário diretor-geral de Old Trafford, cinco treinadores diferentes tomaram posse em nove anos.

"A direção considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo um novo investimento no clube, uma venda ou outras transações que envolvam a empresa", disse o clube num comunicado.

Algumas horas antes, com o Mundial do Qatar em pleno andamento, o divórcio latente entre o Manchester United e o Ronaldo foi oficializado. "É bom que o clube tenha conseguido tirar o melhor partido de Ronaldo", lia-se num comunicado do clube, agradecendo-lhe "a sua imensa contribuição durante as duas passagens por Old Trafford".

Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro por cinco vezes que iniciará o Campeonato do Mundo com Portugal na quinta-feira contra o Gana, observou que "chegou o momento de procurar um novo desafio".

CR7 parte a louça. "Não tenho respeito por Ten Hag, porque ele não me respeita" O internacional português deu uma entrevista que será transmitida, integralmente, na televisão inglesa na quarta-feira.

O resultado era quase certo desde a entrevista do jogador com o jornalista Piers Morgan na semana passada, na qual Cristiano criticava os diretores do United. "Os Glazers não se importam com o clube... ou com o desporto profissional. Como sabem, Manchester é um clube de marketing", disse o português, confessando sentir-se "traído" pelo clube e pelo treinador Erik Ten Hag.

Sem rumo desde o verão

A segunda vinda de Ronaldo, que deixou os companheiros de equipa e o estádio antes do final de um jogo da Premier League contra o Tottenham depois de se ter recusado a entrar, estava longe de ser perfeita.

Em todo o caso, já não fazia parte dos planos de Ten Hag, o técnico escolhido para o banco do Manchester no verão e elogiado pelos bons resultados obtidos sem a participação de CR7.

Ronaldo. "Amo o Manchester United e os adeptos, isso nunca vai mudar" "Parece-me a altura ideal para procurar um novo desafio. Desejo ao Manchester United tudo do melhor", pode ler-se na mensagem publicada pelo jogador.

Cristiano Ronaldo limitou-se aos minutos finais e aos jogos "secundários", como a Liga Europa, apesar de contar com 183 participações na Liga dos Campeões (com 140 golos) pelo Manchester, Real Madrid e Juventus em 19 temporadas ao mais alto nível.

Já durante o verão, o português tinha feito todos os esforços para deixar o clube. A morte de um dos gémeos recém-nascidos em abril teve também um efeito profundo no jogador, que não voltou a treinar com o clube e não participou na digressão de pré-época, citando "problemas familiares".

Ao mesmo tempo, o seu agente, Jorge Mendes, estava em digressão pela Europa para negociar uma transferência do craque. Embora nomes como Bayern, Chelsea, Napoles ou Sporting fossem sendo mencionados, a única oferta concreta veio da Arábia Saudita.

O Mundial como montra

É difícil acreditar que algo mais aconteça até ao início do mercado de transferências de inverno, a 1 de janeiro. Ronaldo, que agora é livre de jogar onde quiser, diz que quer jogar até aos 40 anos e o seu nível elevado pode ainda interessar a alguns clubes.

Ronaldo garante que entrevista não vai influenciar Portugal "blindado" A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana.

O Sporting continua a ser um destino atrativo, para "fechar o ciclo". O Chelsea é outras das possibilidades, podendo os novos proprietários norte-americanos ser seduzidos pela atratividade financeira e de 'marketing'. A terceira opção seria a MLS, a principal liga norte-americana, onde o Inter Miami de Beckham gostaria de juntar Ronaldo e Messi.

Resta saber se o anúncio da saída do United irá afetar a sua performance no Mundial. "Estou numa forma fantástica", disse Cristiano na conferência de imprensa de segunda-feira, acrescentando que o episódio da sua entrevista pode "abanar um jogador, mas não a equipa".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.