E-Toupeira. Ministério Público vai recorrer da decisão de ilibar o Benfica

Notícia é avançada hoje pelo Expresso.

O Ministério Público discorda da decisão da juíza Ana Peres, que ilibou a SAD do Benfica de todos os crimes de que estava acusada no caso E-Toupeira e vai apresentar recurso para o Tribunal da Relação, de acordo com a informação avançada hoje na edição do Expresso, citando uma fonte judicial.

Ontem, a juíza Ana Peres anunciara a decisão, que fora adiada por duas vezes, considerando que os crimes imputados a Paulo Gonçalves não poderiam sê-lo diretamente à Benfica SAD.



Para lá do recurso do Ministério Público, que pode ser apresentado num prazo de 20 dias, o Sporting, que se constituíra como assistente no processo, também admitiu recorrer, considerando "incompreensível" a decisão da juíza.







