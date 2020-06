Porto e Guimarães poderão acolher os jogos dos oitavos de final, anunciou a UEFA esta tarde.

É oficial. Lisboa vai receber fase final da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou oficialmente, esta tarde, a escolha de Lisboa para receber os jogos dos quartos de finais, meia-final e final da Liga dos Campeões deste ano, entre 12 e 23 de agosto.

Os Estádios da Luz e de Alvalade serão os palcos das provas, cujo calendário deverá ser distribuído da forma seguinte: quartos de final entre 12 e 15 de agosto, meias-finais a 18 e 19 e final a 23, como tinha sido noticiado pela RTP esta manhã.

Além da capital portuguesa também Porto e Guimarães poderão acolher os jogos dos oitavos de final, caso não seja possível realizá-los nos estádios para onde estão previstos.

Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final, faltando ainda quatro jogos da segunda mão dos "oitavos" (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea).

Na conferência de imprensa desta tarde, a UEFA adiantou também que a final da Liga Europa se realizará na Alemanha.

Já a Supertaça Europeia de futebol vai ser disputada em Budapeste, na Hungria, em 24 de setembro, em detrimento do Estádio do Dragão, no Porto, para onde estava inicialmente marcada, a 12 de agosto.

Uma final da Champions sem público?

Apesar de só oficializada durante a tarde, a escolha de Lisboa para acolher a fase final da Liga dos Campeões era praticamente certa há já alguns dias.

O que ainda está por decidir é se esses jogos terão ou não público nos estádios. A questão foi colocada à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa desta quarta-feira.

Para já não parece haver indicação que isso venha a acontecer, mas a responsável remeteu uma decisão definitiva para mais tarde, adiantando que a mesma estará dependente também do que ficar acordado com a Federação Portuguesa de Futebol, à semelhança do que tem sido a experiência em relação à retoma do campeonato português de futebol.

“É precoce dizer [se haverá público]. O que quer que a Direção-Geral da Saúde [DGS] faça, fá-lo-á avaliando a situação específica desta competição e em articulação com o parceiro que tem nessa avaliação, que é a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Neste momento, é precoce dizer seja o que for”, disse Graça Freitas.

