O selecionador de Portugal divulgou hoje a lista de convocados para o jogo com o Luxemburgo, dia 26. Saiba quem vem jogar ao Grão-Ducado.

Euro 2024

É oficial. Cristiano Ronaldo vem jogar contra o Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA O selecionador de Portugal divulgou hoje a lista de convocados para o jogo com o Luxemburgo, dia 26. Saiba quem vem jogar ao Grão-Ducado.

O jogo Luxemburgo-Portugal, que se realiza no próximo dia 26 de março, no Estádio do Luxemburgo, já está esgotado há muito, mesmo com bilhetes colocados à venda entre os 100 e os 600 euros.

E, ao início da tarde desta sexta-feira, o novo selecionador da equipa das quinas divulgou finalmente a lista de jogadores convocados para o jogo com o Luxemburgo, que decorre três dias depois da partida frente à seleção do Liechtenstein, que vai decorrer em Portugal, dia 23. Estes são os dois primeiros encontros para o apuramento luso para o Euro 2024.

Apesar das dúvidas iniciais, sobre a presença de Cristiano Ronaldo na lista de convocados para os dois jogos, o selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, incluiu o jogador entre os 26 chamados. Quem comprou já o bilhete para o confronto no estádio do Luxemburgo tem agora a confirmação de que Cristiano Ronaldo foi chamado para o jogo contra o Luxemburgo, no Grão-Ducado.

As dúvidas da presença do futebolista, de 38 anos, prendiam-se sobretudo com a polémica que protagonizou com o ex-selecionador Fernando Santos, e por atualmente jogar no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Roberto Martínez justificou a chamada de Cristiano Ronaldo para estes dois primeiros jogos, com o facto de ser um "jogador muito comprometido", "uma figura muito importante para a equipa" e por poder "dar experiência" à seleção.

"Não olho para a idade, mas para outros aspetos. Penso que o Cristiano tem uma oportunidade de ajudar a equipa e passar a experiência da sua carreira", vincou na conferência de imprensa onde divulgou os convocados.

O selecionador de Portugal, foi perentório. As partidas com Liechtenstein e Luxemburgo "são muito importantes": "Estes jogos não são para experimentar, são para ganhar, jogar bem e crescer". Portanto, a seleção das quinas, que vai agora entrar em estágio, vem ao Luxemburgo para vencer os ‘leões vermelhos’ de Luc Holz.

Uma partida ansiada e que terá duas das mais importantes figuras do Estado português entre a assistência lotada do Estádio do Luxemburgo: o presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.



Aqui fica a lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício.

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Danilo Pereira, António Silva, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro.

Médios: Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva , Bruno Fernandes, João Mário , Matheus Nunes, Otávio e Vitinha.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Diogo Jota.

