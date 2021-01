Dylan Pereira não espera facilidades, embora revele que está determinado a subir aos pódios ao volante da nova marca.

Dylan Pereira veste a camisola da Aston Martin



O piloto lusodescente que só no ano passado subiu ao pódio da Porsche Carrera Cup e da Porsche Mobil 1 Supercup para receber a medalha do segundo lugar vai correr pela Aston Martin no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 que arranca a 19 de março.

“Vou para a Aston Martin, fazer este campeonato o que não significa que não venha a correr novamente pela Porches noutras competições”, revelou Dylan Pereira ao Contacto.

“No ano passado, no fim da época, substitui um piloto que tinha testado positivo à covid-19. Fiz uma boa prova. O responsável viu e gostou. Depois perguntou-me se podia voltar a trabalhar com eles este ano”, relata o jovem de 23 anos que foi considerado o Piloto do Ano no Luxemburgo pelo Automóvel Clube do Luxemburgo.

Reconhecido pela agilidade ao volante, o piloto revela que o maior desafio “é mudar de carro”. Sem se comprometer com a repetição do brilharete, diz que “não vai ser fácil”, embora reconheça que “o melhor que podia acontecer seria repetir” as prestações que lhe valeram as felicitações do Governo.

O vice-campeão da Porsche Supercup vai integrar a equipa do norte-americano Ben Keating e do brasileiro Felipe Fraga.

