Dylan Pereira sagra-se vice-campeão do mundo no Bahrein

Catarina OSÓRIO O luso-luxemburguês passou para a classificação 'ouro' da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), devido às boas performances da temporada.

O jovem piloto Dylan Pereira arrecadou mais um troféu na categoria GTE-Am, desta feita no Campeonato Mundial de Endurance 2021, no Médio Oriente Nas '8 Horas do Bahrein', o luso-luxemburguês sagrou-se vice-campeão do mundo na categoria GTE-Am, juntamente com os dois colegas de equipa Ben Keating (EUA) e Felipe Fraga (Brasil).

A equipa da TF Sport ficou atrás apenas da Ferrari, da equipa AF Corse. O terceiro lugar foi para a Porsche, da equipa alemã Dempsey Proton Racing.

O segundo lugar de Dylan e companhia no Médio Oriente fecha uma época repleta de sucessos para o luso-luxemburguês de 24 anos. Depois dos segundos lugares nas 24 Horas de Le Mans em agosto e na abertura da época em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e de outras performances ao longo da temporada, Dylan passou para a classificação 'ouro' da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Estou orgulhoso de ser o primeiro piloto luxemburguês a alcançar tais sucessos", disse citado pelo comunicado de imprensa. E não esconde a expectativa no reconhecimento do Grão-Ducado, onde espera poder conquistar a distinção de Desportista do Ano.

"Claro que seria bom se agora, quando a eleição para o Desportista do Ano estiver a aproximar-se no Luxemburgo, um desempenho tão constante durante uma temporada completa fosse tido em conta", considerou ainda.

