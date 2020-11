Uma vitória e um 2.º lugar em Oschersleben encerram a melhor temporada do lusodescendente ao volante de um Porsche.

Dylan Pereira sagra-se vice-campeão da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020

Uma vitória e um 2.º lugar em Oschersleben encerram a melhor temporada do lusodescendente ao volante de um Porsche.

O lusodescendente Dylan Pereira sagrou-se este domingo vice-campeão da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020. O holandês Larry ten Voorde ficou em primeiro lugar. Esta vitória soma-se ao segundo lugar recente na classificação geral da Porsche Mobil 1 Supercup, tornando 2020 um ano excelente para o piloto e para o automobilismo luxemburguês.

A 10.ª e a 11.ª provas e últimas corridas do campeonato alemão decorreram em Oschersleben, um circuito curto, rápido e estreito, tornando difícil as ultrapassagens. Nas fase de testes e treinos livres o piloto conseguiu obter o 2.º lugar na grelha de partida para a primeira corrida e a pole position para a segunda.

Na primeira corrida, o Porsche 911 GT3 Cup do lusodescendente realizou a volta mais rápida da prova, passou na bandeira de xadrez em primeiro e com os 25 pontos obtidos aproximou-se da frente do campeonato, deixando tudo em aberto para a última corrida.

Dylan Pereira mostrou-se orgulhoso com o título de vice-campeão da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, mas o piloto lusodescendente aponta já baterias para a Porsche Carrera Cup, prova alemã que arranca dentro de duas semanas e na qual vai lutar pela vitória.

Na segunda, o lusodescendente saiu da pole position mas, contrariamente ao que é habitual, deixou patinar o Porsche no arranque deixando passar o seu principal adversário na luta pelo título. Minutos antes do final, Dylan Pereira aumentou a pressão sobre o adversário, tendo conseguido terminar colado ao para-choques de Larry ten Voorde, em segundo lugar.

Dylan Pereira terminou assim a Porsche Carrera Cup Alemanha 2020 com seis vitórias e três 2.ºs lugares em 11 corridas. E é também vice-campeão na classificação geral da Porsche Mobil 1 Supercup. Recentemente foi eleito Piloto do Ano em título no Luxemburgo.

