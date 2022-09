O campeão da Porsche Supercup revela ao Contacto sacrifícios e ambições na alta velocidade. Quando se conduz a 300 km/h na pista "não há tempo para ter medo".

Automobilismo

Dylan Pereira: "O meu sangue português faz-me chegar mais longe"

Paula SANTOS FERREIRA O piloto luso-luxemburguês é campeão da Porsche Supercup, a prova automobilística de apoio à F1. Dylan Pereira revela ao Contacto sacrifícios e ambições na alta velocidade. Quando se conduz a 300 km/h na pista "não há tempo para ter medo".

As 15 voltas da pista da derradeira prova do campeonato Porsche Supercup 2022, em Monza, domingo 11, foram as mais "longas", emotivas e exigentes da carreira do jovem piloto luso-luxemburguês, Dylan Pereira, mas coroadas com o feliz sabor da vitória. Aos 25 anos, o piloto nascido no Luxemburgo e filho de pais portugueses, sagrou-se campeão deste difícil campeonato do automobilismo de apoio à Fórmula 1, que decorre nos circuitos da prova-rainha.



Mais de uma semana depois, o jovem lusodescendente ainda vibra com a proeza, faltando-lhe os adjetivos em língua portuguesa para descrever a sensação de ter concretizado o seu sonho. "Foi incrível, perfeito. Foi para esta vitória que trabalhei duramente nos últimos sete anos. Valeu a pena e estou muito feliz", declara ao Contacto Dylan Pereira. Este é o mais importante troféu, até agora, que se junta a tantos outros expostos no stand de automóveis Garage Pereira, do pai do campeão, no Luxemburgo. Orgulhoso, Guilherme Pereira mostra no seu stand a carreira do filho, tendo paredes repletas de fotos de Dylan nas competições e outra com uma pintura gigante sobre a evolução do "seu" piloto nas pistas de automobilismo pelo mundo, desde o primeiro kart ao Porsche 911 GT3, rosa, da Supercup.

Ao vencer a 11 de setembro, a Porsche Supercup 2022, em Monza, Dylan Pereira era a imagem da felicidade. Agora a maior ambição do piloto lusodescendente é ganhar, como piloto profissional, as 24 Horas de Le Mans.

2 Ao vencer a 11 de setembro, a Porsche Supercup 2022, em Monza, Dylan Pereira era a imagem da felicidade. Agora a maior ambição do piloto lusodescendente é ganhar, como piloto profissional, as 24 Horas de Le Mans. Fotos: ATP

MONZA, ITALY, 11. SEPTEMBER 2022: #5, Dylan PEREIRA of Luxembourg, the PORSCHE SUPER CUP Champion 2022. PORSCHE SUPER CUP race held in Italy on the Monza race course.

Se no Autódromo Nacional de Monza Guilherme Oliveira seguia as voltas do filho, nervoso e "aos pulos como sempre", na sua casa em Bascharage, a mãe e irmã do piloto estavam num estado de nervos idêntico, de "coração apertado" a seguir na televisão a velocidade imprimida na pista, onde Dylan chegou a atingir os 270 km/hora, serpenteando entre os outros concorrentes.

"Sempre que podem os meus pais assistem ao vivo às minhas provas, o meu pai quase sempre, a minha mãe e irmã quando não podem ir, seguem pela televisão. Já a minha avó nem pelo ecrã consegue assistir, é a que fica mais aflita e com medo", conta a sorrir o piloto português.

Dylan Pereira herdou do pai, Guilherme Pereira, o gosto pela velocidade nas pistas. Foto: António Pires

Se um dia tiver um filho que lhe siga as pisadas, Dylan Pereira admite que também ficará nervoso a assistir às suas corridas: "Provavelmente, não tanto como o meu pai que apenas correu com karts, mas um filho é um filho e por isso, acho que também terei os nervos à flor da pele".

Na última corrida, em Monza, os nervos da família foram ainda maiores -"a pulsação do meu pai estava a 140" – pois todos rezavam pela vitória. No final, foi a comoção geral e até Dylan Pereira chorou. "Foi perfeito, uma alegria imensa" que se mantém. "De repente, vi que tinha mais de mil mensagens no telemóvel, no final da corrida, com todos a darem-me os parabéns, foi muito bom sentir este apoio", confessa o jovem, contando que ao longo desta semana já são mais as pessoas, portuguesas e de outras nacionalidades, a abordá-lo nas ruas do Luxemburgo para o felicitarem e desejarem sucesso: "Ainda esta semana fui ver a apresentação de um carro no centro da capital e durante três horas estive a receber os parabéns de pessoas, é uma sensação mesmo muito boa".

Dylan Pereira é campeão da Porsche Supercup

Agradecimento aos portugueses

A par com o apoio enorme da família, o dos portugueses tem sido um dos pilares da carreira do lusodescendente, especialmente nos "momentos mais difíceis", o que o tornou "mais forte" para continuar a seguir em frente. "Só tenho a agradecer imenso a todos os portugueses, do Luxemburgo, de Portugal e Alemanha, pelo apoio que me têm dado ao longo dos anos, e aos patrocinadores com quem já tenho uma relação de amizade. E a todos em geral".

Esta vitória pode "abrir muitas portas no futuro", com o piloto a ansiar por um lugar como "piloto profissional" de uma marca como a Porsche, Audi, Ferrari, ou outra, para "correr por eles" nas provas de resistência pelo mundo, ou 'sprints', corridas mais curtas. "Espero ansioso por um telefonema com um convite", assume.

A maior ambição agora é ganhar as 24 Horas de Le Mans, como piloto profissional na mais emblemática e importante prova de resistência do automobilismo. Em 2020, Dylan Pereira sagrou-se vice-campeão deste campeonato mundial. No ano passado, não competiu em Le Mans, mas espera voltar em 2023, e conquistar o prestigiado troféu. "Já estive em cima do pódio mas ganhar o Le Mans é o melhor que pode acontecer, mas também desejo vencer outras corridas importantes".

E ser piloto de Fórmula 1? "Nunca se sabe, se me convidarem eu vou, claro", garante o jovem que, em pequeno, sonhou ser como Ayrton Senna, um dos seus maiores ídolos, e competir na F1, mas isso "exigia muito dinheiro". No fundo, é um dos sonhos que se mantêm.

Como todos os pilotos já tive acidentes e embati com o carro no muro. Por isso, nas estradas sou cauteloso e respeito sempre os limites.

O campeonato Porsche Supercup, composto por oito rondas em vários circuitos, é uma competição difícil e onde a vitória depende acima de tudo do próprio piloto. Nesta corrida, todos os carros são idênticos, todos Porsche 911 GT3 Cup, sendo apenas permitido a cada equipa pequeníssimas alterações, como a regulação da pressão dos pneus ou do spoiler. Por isso, é performance do piloto que faz a diferença.

Dylan Pereira só circula a alta velocidade nas competições. Em 2020, nas 24 Horas de Le Mans chegou a atingir os "300 km/hora" ao volante de um Aston Martin, por exemplo. No dia-a-dia, na estrada, é um condutor respeitador e também lhe dá prazer tirar o pé do acelerador. "Gosto de conduzir podendo apreciar a paisagem e ouvir música, descontraidamente e com calma", diz o lusodescendente, realçando que conhece ao microssegundo a distância que leva um automóvel a imobilizar-se depois de travar, e o impacto grave de uma viatura contra um muro a uma velocidade excessiva.

"Como todos os pilotos já tive acidentes e embati com o carro no muro. Por isso, nas estradas sou cauteloso e respeito sempre os limites", vinca o campeão. Para sempre fica-lhe o dia em que um colega seu, o piloto Anthoine Hubert, de 22 anos, faleceu durante uma prova de Fórmula 2, na Bélgica, em 2019, onde Dylan também estava a competir na Porsche Supercup.

"Vi-o morrer à minha frente, foi muito duro, mas consegui continuar a correr, é a minha paixão". Com o coração desfeito, o lusodescendente realizou a sua prova naquele dia e venceu. Só no final se permitiu chorar pelo colega.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

O stand de automóveis de Guilherme Pereira é uma enorme homenagem ao filho Dylan Pereira.

O stand de automóveis de Guilherme Pereira é uma enorme homenagem ao filho Dylan Pereira.

Concentração máxima

As provas de automobilismo são arriscadas, mas para Dylan Pereira, não há espaço, nem tempo para receios: "Temos de estar 100% concentrados na corrida, todos os pequenos erros contam, é tudo muito rápido para se ter medo, sei que pode acontecer, mas não penso nisso. Se tivesse não competia".

O gosto pela velocidade nas pistas herdou-o do pai, Guilherme Pereira, que também chegou a competir no karting, no Luxemburgo. "Aos quatro anos o meu pai colocou-me num kart, gostei mesmo, e passei a competir quase todos os fins-de-semana. Aos 10 anos, participei no primeiro campeonato", lembra. Com apenas 16 anos, Dylan Pereira trocou o kart pelo volante de um Volkswagen com que competiu nas provas da Volkswagen Golf Cup I. Como recorda, naquela altura foi complicado adaptar-se à condução de um automóvel.

Aos 16 anos, o jovem nunca tinha conduzido um carro, nem sequer na estrada, pois não tinha idade para ter carta de condução. Como sempre, a sua perseverança, aliada ao "trabalho duro" e vontade de chegar longe, levaram-no pelo melhor caminho, passando depois para o campeonato da Porsche Supercup onde compete desde 2015. Desde os 10 anos que Dylan Pereira se dedica de corpo e alma ao seu desporto, pelo que na adolescência "não tinha tempo para fazer muitos amigos".

"Quase todos os fins-de-semana tinha competições o que me impedia de conviver com as pessoas da minha idade, fora da escola. E, como estava sempre com adultos, acho que cresci mais rápido, e não entendia alguns disparates que os da minha idade faziam, pareciam-me muito infantis. Era muito difícil encontrar alguém com que me identificasse", lembra o piloto.

Um sacrifício feito em prol da sua paixão. Só mais recentemente alargou o seu círculo de amizades e conhecimentos. "Agora tenho muitos amigos, mas na adolescência foi duro", diz. Como estava concentrado nas competições, não se permitia a sair à noite e conviver. Mesmo agora raramente o faz. Esta semana, por exemplo, tem estado a treinar na Alemanha para a penúltima prova da Porsche Carrera Cup Deutschland, em Sachsering, que se realiza entre sexta-feira e domingo.

Sangue português

Férias ou dias de descanso tira quando pode, entre provas, mas tenta sempre guardar uma semana por ano para ir a Portugal, visitar a família. Os seus pais Guilherme e Paula já se conheceram no Luxemburgo, mas mantêm forte ligação ao país natal: o pai é do Gerês e a mãe de Cerqueijo, Aveiro. Este ano, conseguiu uns dias para visitar a família em ambas as terras, "divido sempre o tempo entre os dois lados". Adora Portugal e a sua gastronomia. "Foram cinco dias e vim de lá com mais três quilos", diz a rir.

Dylan Pereira orgulha-se muito da sua herança portuguesa. "Os meus pais são 100% portugueses e o meu sangue também é 100% português". E não tem dúvidas: "o sangue português faz-me chegar mais longe". Os portugueses "são mais emocionais, vibram mais com as suas vitórias e conquistas, e isso dá-nos mais força para lutar e continuar a batalhar pelo que queremos", explica o piloto, que apesar de competir só com carros de marca de luxo, Porsche e Aston Martin, no dia a dia conduz um utilitário de uma marca comum. "Quando tiver dinheiro, claro que gostava de ter um carro daqueles. Quem sabe, um dia não venha a ter", declara com esperança no futuro.

