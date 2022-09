O piloto lusodescendente sagrou-se campeão da Porsche Supercup. “Demos tudo por tudo” e o sonho realizou-se, como afirma. Mas Dylan Pereira, que "orgulha" o Grão-Ducado, quer chegar ainda mais longe.

Automobilismo

Dylan Pereira. O campeão que é o novo embaixador do Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA O piloto lusodescendente sagrou-se campeão da Porsche Supercup. “Demos tudo por tudo” e o sonho realizou-se, como afirma. Mas Dylan Pereira, que "orgulha" o Grão-Ducado, quer chegar ainda mais longe.

Em 2020, o piloto luso-luxemburguês Dylan Pereira sagrou-se vice-campeão da prestigiada Porsche Supercup, uma conquista que apesar de o alegrar lhe deixou um “amargo de boca” por não conseguir o primeiro lugar no pódio, como confessou na altura ao Contacto. Lutou e trabalhou bastante e, domingo passado, dia 11, concretizou o sonho: ser campeão da Porsche Supercup 2022, o difícil campeonato de apoio à Fórmula 1.



No final da prova, o jovem de 25 anos, nascido no Luxemburgo e filho de pai português, revelava-se um homem feliz. “É muito difícil. Fiz sete anos com esta equipa, sempre a trabalhar e a aprender. Em 2020, foi por pouco [que não fui campeão]. Este ano, demos tudo por tudo. A equipa gastou mais dinheiro para ganhar tudo e conseguiu. Foi um sonho que realizei e estou muito contente”, disse aos microfones da Sport TV, citado pela Lusa.

Orgulho do Luxemburgo

A vitória de Dylan Pereira encheu de orgulho o Luxemburgo. George Engel, ministro do Desporto, fez questão de felicitar o piloto entusiasticamente numa nota oficial publicada no site do ministério, no próprio dia 11 de setembro.

“Como verdadeiro embaixador desportivo do Luxemburgo contribuíste para a imagem de marca do nosso país, fiel ao slogan “Let's make it happen” [vamos fazer com que aconteça]", escreve o ministro, realçando que esta vitória é uma “recompensa merecida" pelo "trabalho árduo" e pela “perseverança” do jovem piloto.

“Bravo, Dylan, pela tua excelente temporada e boa sorte para o futuro que se anuncia interessante”, escreveu ainda George Engel.

"Voar mais alto"

Dylan Pereira sonha mesmo em ir mais longe após esta consagração, ambicionando ser “piloto de uma equipa oficial”. “No ano passado fui segundo no WEC [Mundial de Resistência] e [nas 24 Horas de] Le Mans. Quero fazer outra vez mas por uma equipa oficial”, confessou à Sport TV. Determinação e empenho não lhe faltam, como confessa o jovem, admirador do campeão mundial de Formula 1, Aryrton Senna, já falecido.

Mesmo sabendo que integrar uma equipa oficial é algo “ambicioso e complicado”, como assume no seu site, Dylan Pereira não vai desistir. Este é o seu “desafio”, vinca, e lembra as palavras de “Ayrton Senna”, que tem publicadas no seu site. Quando se atinge este limite, “algo acontece e, de repente, pode-se ir um pouco mais longe”, com a força da mente, determinação, instinto e experiência, pode "voar-se muito alto”, assim incentivava o piloto brasileiro de Fórmula 1.

Na prova final, em Monza, no domingo, Dylan Pereira partiu em terceiro lugar no Grid, numa corrida cheia de emoção e onde ao volante do Porsche 911 GT3 Cup foi travando lutas com os rivais para conquistar o título, como descreve a notícia do site da Porsche.



10 Dylan Pereira sagrou-se campeão da Porsche Super Cup, domingo, dia 11, em Monza, Itália. ATP images

10 Dylan Pereira sagrou-se campeão da Porsche Super Cup, domingo, dia 11, em Monza, Itália. ATP images

Um dos principais duelos foi com Larry ten Voorde, o seu antecessor que este ano não conseguiu renovar a proeza máxima. “Parabéns ao Dylan. Esta foi novamente uma temporada extremamente emocionante da Supercup. Fiz o meu melhor, mas desta vez não foi suficiente para manter o título”, comentou o holandês que ficou em segundo lugar, também em declarações ao site da Porsche.

Dylan Pereira terminou a corrida em quinta posição, o suficiente para assegurar o primeiro lugar no pódio, com uma vantagem de 13 pontos sobre o adversário.

A Porsche Super Cup é uma prova de apoio à Fórmula 1, que se desenrola nos mesmos circuitos da prova rainha e é considerada bastante difícil. No circuito todos os automóveis em prova são idênticos, Porsches 911 GT3. É, por isso, a mestria do piloto que o pode levar ao pódio.



A mesma paixão do pai

A paixão pelas corridas nasceu com este jovem, filho de pai português que emigrou para o Luxemburgo e foi piloto de Karting. Com apenas 4 anos de idade, Dylan Pereira começou a pilotar um Go Kart, como conta no seu site oficial. Aos 10 anos, estreou-se nas provas oficiais de automobilismo, num campeonato de karting, em França, tendo depois participado na Volkswagen Golf Cup.

Há sete anos estreia-se na Porsche Supercup, em Austin, Texas, EUA, e este ano vence a prova. Vai continuar a lutar para realizar o próximo objetivo: pertencer a uma equipa oficial.

