Dylan Pereira mantém primeiro lugar no campeonato Porsche Mobil 1 Supercup

O piloto lusodescendente Dylan Pereira mantém o primeiro lugar no campeonato Porsche Mobil 1 Supercup 2020, apesar das dificuldades na quarta prova, que teve lugar este fim de semana no circuito de Silverstone, em Inglaterra.

Naquele que é um dos mais exigentes e rápidos circuitos do campeonato, Dylan Pereira não foi além do sexto lugar, depois de ter arrancado no sétimo posto da grelha.

Com este resultado, o piloto da BWT Lechner Racing continua na frente da Porsche Mobil 1 Supercup 2020 e regressa à pista na próxima semana, também em Silverstone, para a quinta corrida do campeonato.



O lusodescendente foi eleito Desportista do Ano de 2019 na categoria de Automobilismo atribuído pela Automobile Club du Luxembourg (ACL).

