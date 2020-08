Com uma excelente corrida no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, o piloto lusodescendente poderá tornar-se pela primeira ver campeão da prova no próximo domingo, em Monza, na Itália.

Dylan Pereira foi 2° na Bélgica e volta a liderar a Porsche Mobil 1 Supercup

Dylan Pereira disputou este fim-de-semana em Spa-Francorchamps, na Bélgica, a sétima prova da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, e terminou no segundo lugar do pódio, o que lhe permitiu recuperar a liderança do campeonato da Porsche Mobil 1 Supercup.

Num circuito muito técnico e difícil, que tão bem conhece e aprecia, o lusodescendente esteve em excelente plano durante toda a corrida.

Dylan partiu para a prova no 3.º lugar na grelha de partida e mostrou-se sempre bastante competitivo. Fez a volta mais rápida da prova e tentou por diversas vezes ultrapassar o seu colega de equipa que seguia em 2.º lugar, mas este foi-lhe tapando a possibilidade de passar chegar ao 1.º lugar.

Na penúltima volta, Dylan Pereira aproveitou muito bem um erro do seu colega de equipa, saltou para a 2.ª posição, ainda pressionou o líder, mas a linha de meta estava à vista e o lusodescendente terminou a prova colado aos escapes do vencedor.

Com este excelente 2.º lugar, Dylan Pereira (em BWT Lechner Racing) volta a assumir a liderança da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, na penúltima prova do campeonato.

A oitava e última corrida da competição realiza-se no próximo fim de semana, em Monza, antes do Grande Prémio de Itália em Fórmula 1, na qual o jovem piloto lusodescendente que reside no Luxemburgo pode vencer a prestigiada competição e fazer história.

