O jovem piloto lusodescendente iniciou a preparação para a próxima época na semana passada no Dubai.

Dylan Pereira eleito desportista do ano pelo ACL

“A conquista deste troféu é muito importante para mim. Ao vencê-lo pela segunda vez, sinto-me recompensado pelas vitórias obtidas nos circuitos de Hockenheim (Alemanhã) e Spa (Bélgica) na Porsche Supercup e por todos os sacrifícios que tenho feito nas diversas competições em que estou envolvido”, concedeu o piloto luso-luxemburguês Dylan Pereira, eleito Desportista do Ano de 2019 na categoria de Automobilismo na gala do Automobile Club du Luxembourg (ACL) que teve recentemente lugar no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains.

O piloto, que disputa a Porsche Mobil 1 Supercup e a Porsche Carrera Cup Allemanha, regozijou-se pelo facto de ter repetido o triunfo alcançado em 2017: “Sou o primeiro a conseguir vencer o troféu pela segunda vez e isso enche-me de satistação”, vincou.

O jovem piloto de 22 anos deslocou-se na semana passada ao Dubai, onde participou em algumas provas e treinos para preparar a próxima época na qual visa um lugar no top-5 da classificação.

