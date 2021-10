O luso-luxemburguês Dylan Pereira terminou a corrida GT Masters no sexto lugar, garantindo assim o melhor resultado da época.

Dylan Pereira consegue o melhor resultado da temporada no GT Masters

Catarina OSÓRIO

Auxiliado pelo companheiro de equipa Joel Eriksson, o jovem de 24 anos conseguiu o melhor resultado da temporada no circuito de Hockenheim, na Alemanha.

O sábado tinha começado em pleno para o jovem de 24 anos que arrancou um sétimo lugar nas eliminatórias, o seu melhor resultado de qualificação do ano. "Já havia indícios de que algo é definitivamente possível aqui, de que somos realmente competitivos. Infelizmente, o azar voltou a acontecer na corrida quando fui abatido por trás por um Lamborghini logo na primeira volta. Ele bateu-me em cheio, eu não tive hipótese nenhuma - e depois o carro ficou tão danificado que não teria feito sentido continuar".



^Foto: ATP

Na corrida de domingo, Dylan disputou o sexto lugar com Riccardo Feller (Audi), com algumas investidas de Matthieu Jaminet (SSR Porsche). "Não foi fácil manter os dois atrás de mim, mas foi muito divertido lutar com eles", disse Pereira após o final da corrida. "O desempenho do carro foi realmente bom aqui, graças a toda a equipa", congratulou-se ainda.

O fim de semana em Hockenheim foi o último de Dylan Pereira no ADAC GT Masters desta temporada. O jovem não vai participar na corrida em Nürburgring a 6 e 8 de novembro, uma vez que a final do Campeonato Mundial Endurance do WEC no Bahrein está também agendada para o mesmo fim de semana. O luso-luxemburguês vai correr para a TF Sport num Aston Martin.

