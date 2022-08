O jovem lusodescendente de 25 anos tinha começado a corrida na quarta posição e conseguiu chegar à liderança.

Porsche Carrera Cup Alemanha

Dylan Pereira comemora terceira vitória da temporada

Bob HEMMEN O jovem lusodescendente de 25 anos tinha começado a corrida na quarta posição e conseguiu chegar à liderança.

Dylan Pereira (IronForce Racing) comemora a terceira vitória da temporada na Porsche Carrera Cup Alemanha. No sábado, o luxemburguês lusodescendente manteve o seu lugar no Lausitzring depois de os espectadores terem visto uma corrida movimentada com muitos acidentes e interrupções.

O jovem de 25 anos tinha começado a corrida na quarta posição e conseguiu chegar à liderança. Este ano, Pereira já tinha prevalecido no Red Bull Ring e no Nürburgring. Carlos Rivas (Falcão Negro) terminou em 24º lugar no sábado.

No Lausitzring, a segunda corrida começa no domingo às 14h40.

Este artigo foi publicado originalmente em wort.lu

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.