Dylan Pereira arranca duas vitórias na Porsche Carrera Cup na Alemanha

Com duas vitórias e um 2.º lugar, o lusodescendente sobe para a 2.ª posição da geral e aproxima-se da liderança do campeonato.

A segunda ronda da Porsche Carrera Cup Alemanha 2020 teve lugar este fim-de-semana em Sachsenring, com a realização da segunda, terceira e quarta corridas da temporada. Três dias cheios de emoção, num circuito perigoso e onde é difícil ultrapassar.

Na primeira corrida, em Sachsenring, no sábado à tarde, Dylan Pereira fez um excelente arranque e saltou logo para o 2.º lugar. Durante as primeiras voltas, o piloto da Förch Racing preocupou-se em segurar os adversários atrás de si. A dez minutos do final da corrida, e com o seu concorrente mais próximo a um segundo e meio de distância, o lusodescendente foi atrás do 1.º lugar.



Conseguiu recuperar a desvanragem que tinha e, muito perto do fim, com uma excelente ultrapassagem, passou para a liderança da corrida, cortando a linha de meta com quase três segundos e meio de vantagem sobre o segundo classificado. Esta foi a primeira vitória de sempre de Dylan Pereira na Porsche Carrera Cup Alemanha.

Dylan em grande estilo, conseguiu três pódios na Alemanha, este fim de semana. Foto: Porsche

Na segunda prova, este domingo de manhã, Dylan Pereira partiu novamente da 3.ª posição. Caiu dois lugares no arranque, mas recuperou ainda na primeira volta, mercê de uma excelente manobra com a qual ultrapassou de uma só vez os dois adversários que seguiam à sua frente. Logo depois, um despiste obrigou à entrada do safety car, permitindo ao lusodescendente aproximar-se dos dois primeiros classificados.

Na reentrada em pista, o piloto lusodescendente manteve a posição e pressionou os pilotos que seguiam à sua frente. A 15 minutos do final da corrida passou para o 2.º lugar, terminando a prova a apenas quatro décimos de segundo do vencedor.

Com os pontos amealhados com este 2.º lugar, Dylan Pereira saltou para a 2.ª posição da geral no campeonato. Na terceira corrida, disputada na tarde deste domingo, o lusodescendente saiu da pole position e, no arranque, foi logo para a frente. Começou a ganhar avanço, conseguindo colocar o seu mais direto adversário à distância, controlando depois a corrida até à linha de chegada, obtendo mais uma vitória.

Com estas duas [primeiras] vitórias na Porsche Carrera Cup Alemanha, ascende à 2.ª posição no campeonato. O piloto lusodescendente regressa à competição daqui a duas semanas com a realização de mais três provas, a quinta, a sexta e a sétima corridas da Porsche Carrera Cup Alemanha, de 16 a 18 de outubro, no circuito austríaco Red Bull Ring, em Spielberg, onde Dylan Pereira conquistou um 1.º e um 2.º lugares no passado mês de julho, no arranque da temporada 2020 da Porsche Mobil 1 Supercup, da qual foi vicecampeão.

Classificação geral final Porsche Carrera Cup Alemanha

1.º - Larry ten Voorde (NL)

2.º - Dylan Pereira (LU)



