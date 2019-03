Dylan Figueiredo trocou o Tugas Team pelo Moto Club Kopstal-Bridel. Aposta na conquista dos campeonatos luxemburguês e alemão de motocrosse e sonha um dia ser profissional.

Dylan Figueiredo. O jovem português que quer ser piloto profissional

"Ganhar os campeonatos luxemburguês e alemão de motocrosse e ser cada vez mais rápido são os meus principais objetivos para esta época", sintetiza Dylan Figueiredo, piloto lusodescendente que recentemente trocou o Tugas Team Luxembourg pelo Moto Club de Kopstal-Bridel.

Uma mudança que para o jovem de 17 anos significa um passo à frente na carreira: "Tenho amigos no Tugas Team, onde sempre me trataram bem, mas o Kopstal vai proporcionar-me melhores condições para a minha evolução, sobretudo no que diz respeito a estágios e treinos de qualidade", assegura.

O jovem piloto terminou no 4° lugar da categoria MX2 – 250 cm3 do último campeonato Sud West Cup, na Alemanha, mas assume que quer vencer a próxima edição da prova: "Conquistar este troféu na Alemanha, na categoria MX2, vai ser um verdadeiro desafio para as minhas capacidades. O nível dos pilotos é muito bom, mas acredito que serei capaz de lutar pela vitória", refere.

Dylan Figueiredo. Foto: Moto Club de Kopstal-Bridel

Já jogou futebol e andebol. Atualmente, paralelamente ao motocrosse, Dylan pratica ginástica, em Schifflange, uma atividade que considera importante para a sua preparação: "A ginástica proporciona-me não só um melhor treino de todo o corpo, mas também da mente", explica. "Muitos acham que o motocrosse é só andar em cima da mota e dar gás. Temos de estar muito bem física e mentalmente, porque as corridas são bastante exigentes. Os saltos, as curvas, o equilíbrio e a força muscular são determinantes, tal como a questão mental. Quando faltam poucas voltas e sabes que tens atrás de ti mais de 30 adversários que te querem ultrapassar, é fundamental ser forte para lutar contra as adversidades. No fundo, nas pistas, é cada um por si e contra todos".

Para treinarmos temos de ir ao estrangeiro, o que é lamentável.

Lamenta a escassez de pistas no país e garante que os portugueses são o futuro da modalidade: "Para treinarmos temos de ir ao estrangeiro, o que é lamentável. Os subsídios à modalidade não existem, o que é pena, pois está a despontar uma excelente geração de novos pilotos, grande parte portugueses", alerta.

Nutre o sonho de ser profíssional e tem como ídolos o francês Romain Febvre, com quem privou em algumas competições na Bélgica, e o holandês Jeff Helling. No entanto, sabe que para chegar ao ’estrelato’ tem um longo caminho a percorrer."Gostava muito de ser piloto profissional, mas sei que não é fácil. Por isso é que continuo a estudar", assegura. "Vou dar tudo para ganhar o campeonato luxemburguês e o alemão e participar em várias outras provas internacionais com os melhores do mundo e depois logo se verá", promete.

Silvério Parradas, presidente do Tugas Team e um dos melhores e mais experientes pilotos de motocrosse do Luxemburgo, conhece bem as capacidades do jovem que viu crescer e deixa-lhe um conselho: "O Dylan é jovem e possui grandes capacidades, mas tem um longo caminho pela frente", adverte. "Se quiser chegar longe terá de ser humilde para poder evoluir. Mas acredito que possa ter um futuro risonho, se tiver a cabeça no sítio e souber escutar aqueles que gostam dele e o querem ajudar", conclui.

