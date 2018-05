O holandês Tom Dumoulin (Sunweb) conquistou hoje a camisola rosa ao vencer a primeira etapa da 101.ª Volta à Itália em bicicleta, no contrarrelógio disputado em Jerusalém, no qual José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi quarto.

Dumoulin vence na Volta a Itália em bicicleta

Dumoulin, vencedor da competição em 2017, cumpriu o traçado israelita de 9,7 quilómetros em 12.02 minutos, a 48,3 quilómetros/hora, dois segundos mais rápido do que o australiano Rohan Dennis (BMC) e o belga Victor Campenaerts (Lotto), enquanto Gonçalves surpreendeu ao gastar somente mais 12 segundos.

"Tenho-me sentido bem nos últimos dias. Hoje foi perfeito. É tudo o que queria: ser primeiro e ganhar tempo aos meus adversários", congratulou-se o holandês, satisfeito com o "percurso perfeito, muito técnico e com muitas curvas".

O britânico Chris Froome (Sky), que sofreu uma queda hoje antes do arranque da prova, não foi além do 21.º lugar, a 37 segundos de Dumoulin, que enfrentou envergando a camisola de campeão do mundo de contrarrelógio.

Não foi o melhor arranque de Froome, que ambiciona vencer as três 'grandes' de forma consecutiva, enquanto está a ser investigado por um controlo antidoping positivo na Volta a Espanha de 2017, em que acusou a presença do broncodilatador salbutamol em níveis superiores aos permitidos pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).

Apenas dois ciclistas conseguiram ganhar as três provas de forma consecutiva: Merckx venceu o Giro de 1972, o Tour de 1972, a Vuelta de 1973 e o Giro, de novo, em 1973, antes de Hinault vencer em Itália e França, em 1982, antes de triunfar em Espanha, em 1983.

O quatro vezes campeão mundial de contrarrelógio, o alemão Tony Martin (Katusha), ficou apenas em nono, a 27 segundos de Domoulin.

O francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) foi apenas 16.º a 33 segundos, enquanto o italiano Fabio Aru (Emirates) foi 47.º a distantes 50 segundos.

A prova conta ainda com dois ciclistas luxemburgueses: Laurent Didier (Trek) e Jempy Drucker (BMC). Didier foi o luxemburguês mais rápido e cumpriu o trajeto em 13'05", enquanto Jempy Drucker realizou o tempo de 13'23". O corredor Trek está em 77º lugar, enquanto o campeão nacional de contra-relógio está classificado em 131º.

O pelotão de 175 ciclistas foi muito apoiado pelos milhares de adeptos nas ruas de Jerusalém, na primeira vez que uma das grandes voltas vai para fora da Europa.

Israel vai receber mais duas etapas da 'corsa rosa', no sábado, com os 167 quilómetros entre Haifa e Telavie, e no domingo, com a viagem de 229 quilómetros entre Beersheba e Eilat.

