Duelo ibérico entre Portugal e Espanha termina sem golos

Álvaro CRUZ As seleções portuguesa e espanhola (ambas com alguns titulares no banco) não foram além de um empate sem golos no estádio de Alvalade, esta noite, em jogo particular que já contou com algum público nas bancadas.

Num encontro em que as oportunidades de golo surgiram para ambas as equipas, mas a bola teimou em não entrar, Portugal esteve melhor no segundo tempo, deixando boas indicações para os encontros contra a França e Suécia, a contar para Liga das Nações.

A Espanha entrou melhor na partida, mas Rui Patrício esteve soberano entre os postes, mantendo as redes lusas invioláveis.

Portugal demorou a reagir, com o primeiro remate à baliza espanhola a surgir perto da meia hora, mas sem muito perigo. Portugal melhorou e começou a aparecer junto à grande área espanhola com mais perigo, ficando perto de marcar, primeiro por intermédio de Raphael Guerreiro e depois peor Cristiano Ronaldo.

No segundo tempo o equilíbrio foi a nota dominante, mas Portugal apostou mais na verticalidade do jogo e nos contra-ataques, tendo a trave da baliza espanhola negado o golo a Cristiano Ronaldo e Renato Sanches que atirou à trave.

Na resposta, Adama Traoré arrancou e passou pela defesa lusa, serviu Dani Olmo, mas Rui Patrício negou-lhe o golo.

No último minuto do tempo adicional, João Félix teve o golo nos pés, mas falhou a emenda à boca da baliza ao um cabeceamento de Ruben Semedo no derradeiro canto da partida.

O 40.º embate entre as duas equipas teve oportunidades de golo para os dois conjuntos, sendo que, na segunda metade, Portugal acertou duas vezes na barra, por Cristiano Ronaldo e Renato Sanches.

Portugal defronta no domingo a França, em Saint-Denis, em encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, e, em 14 de outubro, na quarta ronda, recebe a Suécia, novamente em Alvalade.

