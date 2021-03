A 15ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana com quatro das primeiras equipas da tabela em confronto direto.

Dudelange - Wiltz e Differdange - Fola marcam 15ª jornada da Liga BGL

Henrique DE BURGO A 15ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana com quatro das primeiras equipas da tabela em confronto direto.

O líder, F91 Dudelange (32 pontos), vai receber no sábado, a partir das 16h, o quarto classificado Wiltz (23 pontos), enquanto o segundo classificado, Fola de Esch, desloca-se no domingo ao terreno do Differdange (23 pontos), num jogo disputado às 16h.

Já o terceiro classificado, o Hesperange, joga este sábado em casa do Rodange às 19h30.

Quanto aos outros embates da jornada, no sábado joga-se ainda o Jeunesse - Niederkorn, às 18h, e no domingo os restantes jogos todos às 16h, ou seja, Strassen - Hamm Benfica, Racing Luxemburgo - Titus Pétange, Hostert - Rosport e Etzella - Mondorf.O F91 Dudelange é primeiro com 32 pontos, o Fola é segundo com 30, o Hesperange tem 25, seguido pelo Wiltz e Differdange, ambos com 23. No fim da tabela está o Hamm Benfica com 5 pontos, com menos 4 do que o Mondorf.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.