Surpresa foi a eliminação do Milan depois da derrota com o Olympiacos orientado pelo português Pedro Martins.

Dudelange termina Liga Europa a somar um ponto com o Bétis

Surpresa foi a eliminação do Milan depois da derrota com o Olympiacos orientado pelo português Pedro Martins.

O F91 Dudelange terminou a participação na Liga Europa com a conquista de um histórico ponto frente aos espanhóis do Bétis (0-0), que ficaram em primeiro com 12 pontos, em jogo relativo à última jornada do Grupo F da competição.

Num desafio marcado pelo intenso frio e por um relvado duro e gelado, os campeões luxemburgueses empenharam-se no duelo e acabaram por justificar o empate.

A grande surpresa chegou de Atenas onde o Olympiacos de Pedro Martins, José Sá, Roderick e Daniel Podence afastou o Milan ao obter triunfo por 3-1. Embora terminassem igualados com 10 pontos, a diferença de golos permitiu que a equipa grega se apurasse para os 16 avos de final da prova.

Pape Abou Cissé (60 m), um autogolo de Cristian Zapata (70 m) e um penalty de Konstantinos Fortounis, a nove minutos do final, garantiram os golos dos gregos. Cristian Zapata reduzira para os milaneses aos 72 minutos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.