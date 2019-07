Após a vitória na Macedónia do Norte, os campeões luxemburgueses empataram (1-1) na noite de ontem e asseguraram a qualificação parea a próxima ronda europeia.

Dudelange sofre, mas segue em frente na Liga Europa

Após a vitória na Macedónia do Norte, os campeões luxemburgueses empataram (1-1) na noite de ontem e asseguraram a qualificação parea a próxima ronda europeia.

O F91 Dudelange sofreu, mas conseguiu eliminar o Shkëndija. As três expulsões dos jogadores macedónios, perto do final do encontro, são a prova da frustação do adversário que apesar de ter dominado a formação luxemburguesa a maior parte do encontro ficou pelo caminho.

No primeiro tempo, apesar de algumas oportunidades desperdiçadas, o F91 Dudelange conseguiu manter invioláveis as suas redes. No entanto, o Shkëndija sabia que tinha de marcar e continuou a atacar, mas foi o Dudelange que abriu o marcador aos 78 minutos por Delgado na sequência de um canto de Sinani.

Nos minutos finais, a partida endureceu e três jogadores macedónios foram admoestados com o cartão vermelho, apesar de ainda terem chegado ao empate.

Na próxima eliminatória, o F91 Dudelange vai defrontar o Kalju da Estónia.



