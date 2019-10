Dudelange só pensa na vitória com o Qarabag

O F91 volta na jogar Liga Europa, onde esta época se sente mais à vontade que no campeonato. Depois da vitória em Chipre, é legítimo pensar em conquistar mais 3 pontos.

O F91 volta na jogar Liga Europa, onde esta época se sente mais à vontade que no campeonato. Depois da vitória em Chipre, é legítimo pensar em conquistar mais 3 pontos.

“Ninguém nos pode impedir de sonhar”, defende Jonathan Joubert, guarda-redes e capitão do F91 Dudelange no final do último treino antes da receção aos azeris do Qarabab, amanhã.



A confiança que andou pelas ruas da amargura depois das derrotas em Hostert e Pétange em jogos do campeonato, regressou ao seio do grupo como se depreende das palavras de ’Jona’ após a goleada infligida domingo, em Rosport, à equipa local por sete golos sem resposta.

O campeão luxemburguês prepara o jogo contra o Qarabag com os índices de confiança em alta, mas Ricky Delgado, ainda lesionado, alerta para os excessos de confiança.

“A vitória em Chipre foi uma benção, mas isso não faz de nós favoritos neste grupo. Teoricamente, somos a equipa mais fraca, e é nessa condição que poderemos surpreender os nossos adversários. O mister disse-nos para não fazermos muitas contas de cabeça. Ele quer que desfrutemos nestes jogos com os grandes da Europa e o resto virá por acréscimo”, garante.

“A goleada em Rosport foi benéfica em todos os aspetos. O grupo está motivado e confiante, mas amanhã é um jogo completamente diferente”, recorda.

Lesionado num ligamento do pé direito, Delgado estará de fora, amanhã, no Josy Barthel, mas não vai deixar de apoioar os companheiros de equipa.

“Vai ser um jogo complicado porque o Qarabag é uma equipa diferente dos cipriotas. No meu entender, é mais forte. Todos sabemos que o Sevilha é o grande favorito ao primeiro lugar do nosso grupo, mas nós, se as coisas correrem bem, poderemos lutar pelo maior número de pontos possível e no fim fazem-se as contas. Vamos ver como corre o jogo amanhã. Estou com um ’feeling’ de que se o Sinani se estiver de pontaria afinada poderá fazer a diferença. Acredito muito no potencial dos meus colegas e espero que no final dos 90 minutos todos possamos fazer a festa” concluiu.

