O F91 Dudelange foi este domingo a Strassen vencer a equipa local por 2-0, num jogo que se pode considerar como ensaio geral antes do embate contra o AC Milão na próxima quinta-feira.

Dudelange regressa às vitórias antes de defrontar AC Milão

Com uma equipa que salvo uma ou outra exceção será a que Dino Toppmöller irá apresentar frente ao conjunto transalpino, o campeão luxemburguês em título não teve grandes dificuldades em conquistar três pontos que o fazem deixar o último lugar da prova.

A maior surpresa desta sexta jornada que arrancou no sábado com a vitória (2-0) do Niederkorn no dérbi frente ao Differdange, surgiu no campo do líder com um empate a um golo entre a Jeunesse e o Rosport.



O Fola, que vinha de duas vitórias consecutivas sob o comando de Jeff Strasser, perdeu na capital frente ao Racing por 2-1 num jogo bastante bem disputado.

Em Pétange, o Titus de Baltemar Brito venceu o Mondorf de Paulo Gomes pela margem mínima e subiu ao quarto lugar da tabela.

O Hamm Benfica de Daniel Santos foi a Rumelange vencer por 3-1 e conquistou três pontos importantes para fugir aos lugares incomodos da classificação, assim como o Hostert que foi ao norte vencer em casa do Etzella por uma bola a zero.







