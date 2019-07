O campeão luxemburguês de futebol acolhe esta tarde, no estádio Josy Barthel, a partir das 17h55, o Shkëndija e basta-lhe um empate ou uma derrota por 0-1 para carimbar o apuramento para a ronda seguinte.

Dudelange recebe hoje macedónios do Shkëndija a pensar na eliminatória seguinte

O campeão luxemburguês de futebol acolhe esta tarde, no estádio Josy Barthel, a partir das 17h55, o Shkëndija e basta-lhe um empate ou uma derrota por 0-1 para carimbar o apuramento para a ronda seguinte.

A vitória no terreno do terreno da formação da Macedónia do Norte por 2-1, há uma semana, coloca a equipa luxemburguesa numa posição bastante confortável para um possível apuramento.

No entanto, os comandados de Emilio Ferrera deverão confirmar a boa prestação conseguida na Arena Tose Proeski, no primeiro encontro, para seguir em frente, tarefa que está plenamente ao alcance dos jogadores do F91 Dudelange.

Sem quaisquer limitações no que respeita à composição do onze principal, o campeão luxemburguês tem em Danel Sinani o grande trunfo para este encontro. O médio criativo, apontado à equipa do Saint-Trond da elite belga, encontra-se em grande forma e poderá guiar os seus companheiros a mais uma noite mágica do clube na cena europeia.

"Temos que ser realistas e acima de tudo pragmáticos. A vantagem trazida da Macedónia tem de ser conservada em nossa casa. Sabamos que o Shkëndija terá de arriscar tudo para dar a volta ao resultado, e, se formos inteligentes, poderemos aproveitar esse facto para tentar marcar golos e assegurar a passagem à próxiam eliminatória, que é o nosso grande objetivo", concluiu o treinador do campeão luxemburguês.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.