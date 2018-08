O campeão luxemburguês de futebol recebe amanhã no estádio Josy Barthel, às 20h, os romenos do Cluj em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. Depois de eliminar o Legia de Varsóvia, a formação grã-ducal quer continuar na senda das vitórias. Stélvio Cruz, o médio angolano autor do segundo golo contra a formação polaca, disse ao Contacto quer a sua equipa quer vencer para chegar à fase de grupos.

Dudelange quer fazer história e entrar na fase de grupos da Liga Europa

O campeão luxemburguês de futebol recebe amanhã no estádio Josy Barthel, às 20h, os romenos do Cluj em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. Depois de eliminar o Legia de Varsóvia, a formação grã-ducal quer continuar na senda das vitórias. Stélvio Cruz, o médio angolano autor do segundo golo contra a formação polaca, disse ao Contacto quer a sua equipa quer vencer para chegar à fase de grupos.

"Sabemos que não será fácil derrotar o Cluj, mas temos muita vontade de ganhar e escrever uma das mais importantes páginas na história do futebol luxemburguês", garante Stélvio Cruz, médio angolano e um dos principais esteios do F91 Dudelange.

"Estamos confiantes, temos trabalhado bem, mas temos os pés bem assentes no chão. O Cluj é uma equipa forte e experiente em competições internacionais, mas acredito que se estivermos concentrados, formos humildes e colocarmos em campo todas as nossas potencialidades, podemos surpreender o nosso adversário e alcançar um bom resultado", antevê.



Satisfeito por ter marcado o segundo golo na passada quinta-feira frente ao Legia de Varsóvia, Stélvio diz que "cada golo é uma motivação extra. Foi um prémio pela minha boa prestação. O facto de ter contribuido de forma decisiva deixa-me feliz, mas o mais importante é o resultado positivo de toda a equipa", sublinha.



Sobre a formação romena, treinada pelo português António Conceição, o médio do F91 Dudelange sabe que "é forte e tem jogadores de qualidade. Vamos ter acesso a vídeos de alguns jogos que a nossa equipa técnica nos vai mostrar para encontrarmos a melhor forma de contrariar os pontos fortes do adversário. A nossa equipa tem evoluido bastante e a cada ano que passa estamos mais fortes e ambiciosos. Estamos perante um momento importante para o clube e o futebol luxemburguês e tudo faremos para alcançarmos mais um sucesso", garante.

Sobre o resultado desta quinta-feira, Stélvio Cruz arricou uma vitória do F91 Dudelange por 1-0.

O jogo entre o F91 Dudelange e o Cluj disputa-se no estádio Josy Barthel, na capital, a partir das 20h.



Á. Cruz