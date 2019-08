Campeão luxemburguês de futebol defronta o Kalju, da Estónia, adversário que venceu na primeira mão por 3-1, no estádio Josy Barthel.

Dudelange procura carimbar hoje um lugar no 'play-off' da Liga Europa

A história de sucesso que a formação luxemburguesa viveu na Liga Europa, na época passada, poderá repetir-se este ano. O F91 Dudelange pode estar a 90 minutos do 'play-off' de acesso à fase de grupos. Para isso, bastará à equipa grã-ducal um empate ou uma derrota por um golo de diferença, hoje, na Le Coq Arena, reduto do Kalju, em Tallin, capital da Estónia.

"Os jogadores estão confiantes", admite Mario Pokar, médio alemão do F91 Dudelange. Para o jogador, "é importante estarmos concentrados, já que agora todos nos consideram favoritos. Mas, por vezes, no futebol, as coisas acontecem e não estamos livres de as coisas correrem mal", lembra. "Falámos bastante entre nós e sabemos que temos possibilidades de seguir em frente, mas para isso temos que entrar em campo para dar tudo", avisa.



Se passar à eliminatória seguinte, o Dudelange vai defrontar o vencedor do encontro entre os arménios do Ararat e a equipa do Saburtado Tbilisi, da Geórgia, à partida mais acessíveis que os romenos do CLUJ que o campeão luxemburguês eliminou no ano passado.

O jogo Kalju - F91 Dudelange está agendado para as 18h de hoje na Le Coq Arena, em Tallin.



