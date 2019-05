O F91 Dudelange está a uma vitória de revalidar o título, enquando a luta pelos lugares europeus prometem emoções fortes até à última jornada.

Dudelange perto do título, luta pela Europa continua ao rubro

O F91 Dudelange está a uma vitória de revalidar o título, enquando a luta pelos lugares europeus prometem emoções fortes até à última jornada.

A tranquila vitória por 2-0 do campeão em título em Ettelbruck acabou por confirmar que o F91 Dudelange está prestes a revalidar o título.

Sem forçar muito, o Dudelange assegurou os três pontos na primeira parte com golos de Jordanov e Ibrahimovic. Na etapa complementar, os campeões em título geriram a vantagem e alcançaram mais um triunfo que não oferece qualquer discussão.

Fola e Jeunesse d'Esch, venceram respetivamente o Hoster, no sábado, por 3-2, e o Racing, por 1-0, neste domingo. As duas formações continuam no segundo lugar com os mesmo 44 pontos, a seis do F91, que lidera isolado, e mais quatro que o duo constituido por Niederkorn e FC Differdange, que hoje tiveram sortes diferentes.

A jogar em casa, o Niederkorn recebeu e venceu o Union Titus Pétange por 1-0, emquanto o FC Differdange não foi além de um empate a uma bola na sua deslocação ao Cents, frente ao Hamm Benfica.

O Mondorf continua a ganhar e a subir na tabela classificativa. Na sua deslocação a Rosport, os jogadores da cidade termal conseguiram uma goleada por 4-0, frente a uma equipa que ainda luta por garantir a permenência na Liga BGL.

O Strassen foi ao reduto do já despromovido Rumelange e venceu por 2-0, sem grandes problemas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.