Dudelange goleia Titus Pétange e aproxima-se da liderança

O F91 Dudelange goleou esta tarde o Union Titus Pétange por 6-1 e continua a recuperar na tabela classificativa da Liga BGL. O campeão em título subiu ao 4° lugar da classificação, tem um jogo a menos e na segunda parte deu um recital de jogo ofensivo.

Os comandados de Dino Toppmöller terminaram o jogo com seis golos a seu favor, mas começaram com o credo na boca quando aos nove minutos o guarda-redes Joe Frising quis driblar Bojic, que lhe roubou a bola e inaugurou o marcador. Um ato de displicência do guardião do F91 que lhe poderia ter saído muito caro. A ganhar, o Titus de Baltemar Brito, ex-adjunto de José Mourinho, fechou-se ainda mais e explorava o contra-ataque que quase lhe garantia o 2-0, mas Ribeirinho viu o seu remate ser salvo em cima da linha por um defesa da casa.

Em cima do minuto 45 o F91 empatou por David Turpel, na transformação de uma grande penalidade, e a segunda parte foi completamente diferente. A entrada de Sanel Ibrahimovic deu outra dinâmica ao ataque dos campeões que marcaram cinco golos perante um adversário sem argumentos para contrariar a mais valia do F91 que na próxima quinta-feira joga o seu segundo jogo da Liga Europa em Sevilha, frente ao Bétis.

A Jeunesse goleou fora o Strassen e continua a liderar o campeonato. Foto: Michel Dell'Aiera

Nos outros encontros, destaque para a vitória do líder Jeunesse d'Esch em Strassen (4-0), e para as vitórias do Racing em Mondorf e do Rosport em Hostert, ambas por 3-0. O Differdange recebeu e bateu o Rumelange por 3-2, enquanto o Hamm Benfica empatou em casa frente ao Etzella 1 um golo.

Na segunda-feira, a pertir das 20h, disputa-se o Fola-Niederkorn.



