Dudelange - Fola é o destaque dos 'oitavos' da Taça do Luxemburgo

O encontro entre o F91 Dudelange e o Fola é o grande destaque dos oitavos de final da Taça do Luxemburgo em futebol, que se disputam a 9 de dezembro.

O sorteio realizado hoje na sede da cervejaria Bofferding, em Bascharage, ditou ainda mais três encontros entre formações da elite: Mondorf - FC Differdange, Etzella - Jeunesse d'Esch e RM Hamm Benfica - Progrès Niederkorn.

Outro dos encontros a não perder, entre técnicos lusos, é a US Esch de Vítor Pereira, da divisão de Promoção, frente ao Strassen de Manuel Correia, que milita na Liga BGL.



Programa completo dos oitavos de final:



- US Esch - Strassen

- Muhlenbach - Bissen

- Mondorf - Differdange

- F91 Dudelange - Fola

- Bertrange - Mertert-Wasserbillig

- Wiltz - Rosport

- RM Hamm Benfica - Progrès

- Etzella - Jeunesse

Quanto à Taça do Luxemburgo de futsal, a disputar na mesma data, o sorteio ditou alguns jogos interessantes como Amicale Clervaux - FC Differdange eSamba Seven - US Esch.



Programa completo dos quartos de final da Taça de Futsal:

- Red Boys Aspelt - Racing Luxembourg



- Amicale Clervaux - FC Differdange

- Samba Seven Niederkorn - US Esch

- ALSS Luxembourg - FC Wiltz









