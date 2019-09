O técnico do país vizinho que rendera no mês de junho o alemão Dino Toppmöller não resistiu à derrota (0-1) do F91 sofrida sábado, no terreno do Hostert, clube que ainda não tinha averbado qualquer ponto na Liga BGL.

Dudelange despede Emilio Ferrera

O técnico do país vizinho que rendera no mês de junho o alemão Dino Toppmöller não resistiu à derrota (0-1) do F91 sofrida sábado, no terreno do Hostert, clube que ainda não tinha averbado qualquer ponto na Liga BGL.

O F91 Dudelange despediu na noite de segunda-feira o treinador belga Emilio Ferreia devido aos maus resultados averbados pela equipa no campeonato.

A contestação a Emilio Ferrera, acusado de más relações com alguns jogadores influentes e dirigentes do clube, foi subindo de tom nas últimas semanas e nem a brilhante qualificação para a fase de grupos da Liga Europa impediu o seu despedimento a dois dias da deslocação da clube ao Chipre para defrontar o APOEL Nicósia na primeira jornada da Liga Europa.

À sexta jornada, o campeão em título ocupa o 12° da classificação [entre 14 equipas] a 12 do duo que lidera o campeonato, constituido pelo Niederkorn e FC Differdange, embora com um jogo a menos.

Até ao fecho da nossa edição, era desconhecido o sucessor de Emilio Ferrera, cabendo ao antigo internacional belga Betrand Crasson – chegado ao clube há uma semana para assumir o papel de adjunto de Ferrera – comandar a equipa em Nicósia na primeira jornada da Liga Europa.

Depois das duas primeiras mudanças de treinador, em Rodange e Mühlenbach, Emilio Ferrera é o terceiro treinador da elite do futebol luxemburguês a ser demitido das suas funções, sem esquecer o afastamento voluntário de Henri Bossi do F91 Dudelange após a primeira jornada do campeonato.

