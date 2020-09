Num jogo bem disputado, os 'guerreiros' de Carlos Fangueiro deram uma lição de realismo e querer aos ultra-favoritos ao título.

Dudelange derrota Swift e garante a liderança da Liga BGL

Álvaro CRUZ Num jogo bem disputado, os 'guerreiros' de Carlos Fangueiro deram uma lição de realismo e querer aos ultra-favoritos ao título.

Quem defendia que neste jogo se jogaria sob o espectro da vingança não se enganou. E que vingança; fria e num relvado magnífico. Os antigos reservistas do F91, outrora suplentes, mostraram a grande parte dos antigos titulares que esta temporada se mudaram de armas e bagagens para Hesperange, seguindo Flávio Beca, o agora 'mecenas' da equipa da capital que patrocinou a formação de Dudelange nas duas últimas décadas, que por vezes mais vale quem quer que quem pode.

É que no futebol nem sempre ganham os que no papel ou teoricamente são considerados mais fortes. Descomplexada e extremamente motivada, a equipa de Carlos Fangueiro deu uma lição de realismo à congénere de Hesperange que saiu vergada à derrota perante um conjunto que mostrou, além de uma grande solidariedade, qualidade suficiente para se bater com qualquer adversário.

O F91 Dudelange entrou melhor no jogo e foi sem surpresa que aos 19 minutos, Diouf abriu o marcador na sequência de um livre. O Hesperange não tardou a responder e empatou volvidos 5 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.

No jogo com mais golos da jornada, o FC Differdange (de vermelho) venceu no terreno do Hostert por um invulgar 5-4. Foto : Vincent Lescaut

Na segunda parte, a equipa da casa ainda se acercou várias vezes com perigo do último reduto dos visitantes, mas aos 56 minutos, num pontapé de canto bem ensaiado, Mehdi Kirch, com um pontapé colocado, colocou de novo os forasteiros em vantagem. Até final, o Hesperange ainda tentou pelo menos chegar ao empate, mas esbarrou numa equipa sólida defensivamente, e que podia até ter aumentado a vantagem em vários contra-ataques.

Com esta vitória, a 4a consecutiva em outros tantos jogos, o F91 assumiu a liderança do campeonato com o FC Wiltz e o Rosport que continua a surpreender pela positiva, tendo vencido em casa o Strassen de Manuel Correia por dois golos sem resposta.

O FC Wiltz, que até agora era líder isolado da prova só com vitórias, perdeu surpreendentemente no terreno do Rodange por 1-o.

Sortes diferentes tiveram as equipas de Esch-sur-Alzette. O Fola recebeu e bateu o RM Hamm Benfica por 4-0, enquanto a Jeunesse cedeu um empate a uma bola na deslocação ao reduto do Etzella.

O Mondorf derrotou em casa o Racing Luxembourg por 3-2, enquanto o Union Titus Pétange foi a Niederkorn perder por 2-3.

No jogo mais espetacular da noite, o FC Differdange foi vencer a Hostert a equipa local por 5-4, num encontro com golos para todos os gostos.

Na tabela, comandam F91 Dudelange, Rosport e FC Wiltz, todos com 12 pontos, seguidos do Fola com 10 e do Fc Differdange com 9.

Nos últimos lugares, o Strassen com 1, Etzella e Hamm Benfica com 2 e Racing Luxembourg com 3.

