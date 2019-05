A resistência dos nortistas frente aos campeões durou 54 minutos. Depois, o F91 Dudelange marcou dois golos em quatro minutos e aproveitou a expulsão de Keita na segunda parte para conquistar a sua oitava taça com uma goleada (5-0) e fechar com chave de ouro a melhor época da sua história.

Dudelange conquista a taça e faz a 'dobradinha' em época histórica

A resistência dos nortistas frente aos campeões durou 54 minutos. Depois, o F91 Dudelange marcou dois golos em quatro minutos e aproveitou a expulsão de Keita na segunda parte para conquistar a sua oitava taça com uma goleada (5-0) e fechar com chave de ouro a melhor época da sua história.

Foram os nortistas que entraram melhor na partida e poderiam ter inaugurado o marcador aos seis minutos, mas o remate de Kadrija foi desviado para canto. Perante a apatia do Dudelange, o Etzella voltou a tentar a sua sorte e, perto dos 20 minutos de jogo, Schlesser atirou à barra de Joubert, deixando novo aviso ao campeão.

A jogar em 1-4-3-3, o F91 não encontrava a solução para entrar no último reduto contrário e até ao intervalo o resultado menteve-se em branco.

No segundo tempo, Dino Toppmöller, treinador do F91 Dudelange, mudou a sua configuração tática para um 1-4-4-2 alargando a frente de ataque e os golos surgiram com toda a naturalidade. O primeiro foi da autoria de Couturier, aos 55 minutos, com um belo remate, tendo o 2-0 surgido volvidos apenas quatro minutos. David Turpel surgiu isolado frente a Grub e aumentou a vantagem para o Dudelange com toda a tranquilidade.

Se as coisas já estavam difíceis para o Etzella com onze em campo, pior ficaram depois da expulsão de Keita, aos 65 minutos, por falta cometida sobre Turpel que se preparava para fazer o seu segundo golo e foi travado em falta.

No minuto seguinte, Jordanov elevou para 3-0 na execução magistral de um livre direto, tendo o quarto golo sido apontado quatro minutos depois por Stolz.



Com o jogo já sentenciado, Perez ainda teve tempo para fechar a contagem, a um minuto do fim, colocando o resultado em 5-0. Depois do 15° título de campeão conquistado e uma extraordinária participação na fase de grupos da Liga Europa, o F91 encera a temporada 2018/2019 com a conquista da Taça do Luxemburgo, a oitava do seu já vasto palmarés, escrevendo a mais bela página da sua história.

Dudelange - Etzella 5-0

Stade Josy Barthel, arbitragem de M. Rodrigues assistido por Mateus Santos e Dias, 2.866 espetadores.



Ao intervalo: 0-0.

Evolução do resultado: 1-0 Couturier (55'), 2-0 Turpel (59'), 3-0 Jordanov (66'), 4-0 Stolz (69'), 5-0 Perez (87').

Cantos: Dudelange 3 (3+0); Etzella 8 (4+4).

Cartões amarelos: Ibrahimovic (24'), Couturier (24') e Stolz (45') para o Dudelange e Zwick (27') para o Etzella.

Cartão vermelho : Keita (65') para o Etzella.

F91 DUDELANGE (4-3-3): Joubert (cap); Malget (46' El Hriti), Schnell, Prempeh, Jordanov; Pokar, Cruz, Couturier; Stolz, Ibrahimovic (74' Perez),Turpel.

Jogadores não utilizados: Esposito e Clayton de Sousa.

Treinador: Dino Toppmöller.

ETZELLA ETTELBRUCK (4-4-2): Grub; Schlesser, Zwick, Keita, Soares; Magalhaes (62'), Holtz (cap.), Pimentel, Nicolay (46' Kalisa), Bidon, Kadrija (73' Bouzid).

Jogadores não utilizados: Barrela e Correia.

Treinador: Claude Ottelé.

