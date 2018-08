Os campeões do Luxemburgo venceram esta noite por 2-0 os romenos do Cluj, no estádio Josy Barthel, na capital, e estão a um passo da fase de grupos da Liga Europa. Os comandados de Dino Toppmöller estão prestes a escrever a mais importante página na história do futebol luxemburguês a nível de clubes.

Dudelange bate Cluj (2-0) e está a um passo da fase de grupos da Liga Europa

Os campeões do Luxemburgo venceram esta noite por 2-0 os romenos do Cluj, no estádio Josy Barthel, na capital, e estão a um passo da fase de grupos da Liga Europa. Os comandados de Dino Toppmöller estão prestes a escrever a mais importante página na história do futebol luxemburguês a nível de clubes.

Afinal a eliminação do Legia de Varsóvia pelo F91 Dudelange na Liga Europa, na semana passada, não foi um 'milagre' como muitos classificaram. O campeão luxemburguês dissipou esta quinta-feira as dúvidas dos mais céticos aos receber e derrotar o Cluj por duas bolas a zero, com total mérito num jogo de grande qualidade.

Os primeiros 45 minutos foram marcados pelo equilíbrio entre duas equipas que pouco ou nada arriscaram, embora os romenos tivessem mais posse de bola nos primeiros 30 minutos. Num disciplinado 1-4-4-2, o F91 Dudelange respondeu ao 1-4-3-3 do Cluj que se tornava num 1-4-1-4 em fase defensiva, retirando-lhes os espaços e linhas de passe, e foi mesmo a equipa da casa que criou mais perigo, com remates de Stolz e David Turpel a levarem muito perigo ao último reduto romeno.

Aos 31 minutos, o Cluj teve um golo anulado por fora de jogo, deixando um aviso à formação grã-ducal que não cometeu erros e dividiu o controlo do jogo até ao intervalo.

A etapa complementar começou da pior forma para a formação da casa. Um choque aparatoso entre o guarda-redes Jonathan Joubert e um avançado romeno provocou a lesão e a consequante saída de campo do capitão do Dudelange, jogador determinante na equipa.

Mas o F91 Dudelange não se perturbou e na jogada seguinte, Turpel ameaçou as redes do Cluj com o remate detido pelo guardião romeno. Volvidos poucos minutos, Cutourier levou de novo o perigo ao último reduto romeno, mas o estádio foi ao rubro quando aos 67 minutos, David Turpel marcou o primeiro golo do Dudelange num remate pleno de oportunidade, após excelente jogada pelo flanco esquerdo.

O Cluj acusou a desvantagem e o F91 Dudelange esteve perto de bisar, por intermédio de Sinani, deixando um sério aviso de que o segundo golo poderia surgir a qualquer momento.

Os romenos reagiram e o empate esteve eminente aos 75 minutos com Prempeh a salvar o remate de Tucudean em cima da linha de baliza, mas o melhor do jogo estava para chegar. Aos 80 minutos, Sinani elevou para 2-0 na execução magistral de um livre directo e deixou António Conceição, o treinador português à beira de um ataque de nervos, selando um triunfo merecido que coloca o campeão luxemburguês cada vez mais perto a realização do sonho de se tornar na primeira equipa grã-ducal a participar na fase de grupo da Liga Europa.



Álvaro Cruz



Ficha do Jogo

F91 Dudelange – CFR Cluj: 2-0



Estádio Josy Barthel - arbitragem de Andreas Ekberg, assistido por Mehmet Culum e Stefan Hallberg (Suécia).

2600 espetadores.

Evolution do marcador: 1-0 por David Turpel aos 64'. 2-0 por Sinani aos 80'.



Cantos: F91 Dudelange: (8 + 5); CFR Cluj: …. (4 + 4).

Cartões amarelos: Krusca para o F91 Dudelange; Bordeianu e Hoban para o CFR Cluj.

Equipas

F91 Dudelange (1-4-4-2): Joubert (cap) – Frising (Frising 48'), Malget, Schnell, Prempeh, Krusca, Couturier (Mélisse 88'), Clément, Stumpf (Sinani 65'), Stélvio, El Hriti e David Turpel

Suplentes: Bisevac, Pokar, Sinani, Jensen e Perez

Treinador: Dino Toppmöller.

CFR (1-4-3-3): Arlauskis, Manea, Paun (Mailat 61'), Omrari, Camora (cap), Vinicius, Culio (Males 3'), Hoban, Tucudean, Musesan, Bordeianu (Ionita 70').

Suplentes: Fernandez, Lang, Peteleu e De Luca.

Treinador: António Conceição.

