Os campeões em título receberam e bateram o Rosport por 2-0 e estão a um ponto de renovar o título. Na luta pelos lugares europeus, as vitórias do FC Differdange sobre a Jeunesse d'Esch e do Racing frente ao Progrès, vieram baralhar ainda mais as contas.

Dudelange a um ponto do título, luta pela Europa ao rubro

Um triunfo tranquilo sobre o Rosport com um golo em cada meio tempo reforçou a condição de líder do F91 Dudelange que no próximo domingo necessita de apenas um ponto na sua deslocação a Hoster para renovar o título de campeão.

Kevin Malget, aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para a formação comandada por Dino Toppmoller que dominou sempre o encontro acabando por agravar o score por intermédio de David Turpel na etapa complementar.

Mas a maior goleada desta 24a jornada aconteceu no jogo entre o Racing Luxembourg e o Progrès Niederkorn. A equipa da capital aplicou uma concludente 'chapa' 5 ao adversário e voltou a entrar na luta por um lugar de acesso às competições europeias.



Num dos jogos mais aguardados desta jornada, o FC Differdange recebeu e bateu a Jeunesse d'Esch por 2-0 e colocou-se a um ponto dos 'alvinegros' que no domingo recebem o Niederkorn num dos jogos mais importantes da penúltima ronda, no que respeita às contas por um lugar europeu. Muratovic, aos 24 minutos, e Garos aos 74, garantiram a vitória dos homens de Paolo Amodio que tem liderado uma recuperação notável na tabela classificativa, com 19 pontos em 21 possíveis.



Edvin Muratovic, de vermelho, marcou o primeiro golo do FC Differdange. Foto: Fernand Konnen

O Fola recebeu e venceu o Hamm Benfica por 2-o. A formação de Esch-sur-Alzette isolou-se no segundo lugar e 'atirou' praticamente os encarnados do Cents para a Promoção de Honra, embora, matematicamente, ainda seja possível a salvação por parte dos benfiquistas.

Depois da vitória em Rumelange na quarta-feira, o Strassen voltou a vencer, em casa, o Etzella por 2-1 graças a um 'bis' de Ruppert, e voltou a entra na luta pela Europa. A situação dos nortistas complicou-se, já que divide com o Hostert o 12° lugar, e depois de uma primeira volta desafogada, luta agora desesperadamente para evitar o fatídico jogo de 'barragem'.

O Hoster foi empatar a Mondorf a duas bolas e continua a sonhar com a permanência, mas a situação parece complicada. Domingo a equipa de Henri Bossi recebe o F91 Dudelange, adversário que quer festejar mais um título e que dificilmente cederá qualquer ponto.

O Union Titus Pétange regressou, finalmente, às vitorias. Na receção ao já despromovido Rumelange, a equipa de Carlos Fangueiro esteve a perder por 0-1, mas acabou pour conseguir os três pontos já nos instantes finais da partida.







