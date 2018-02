Dylan Martins e Gonçalo Peixoto, lusodescendentes e jogadores do Union Titus Pétange, prestaram provas na semana passada no centro de estágio do Vitória de Guimarães, em Portugal, clube com o qual a formação luxemburguesa tem um protocolo de colaboração há duas épocas.

Dois portugueses do Titus Pétange estagiaram no Vitória de Guimarães

Alvaro Antonio Silva Da Cruz Dylan Martins e Gonçalo Peixoto, lusodescendentes e jogadores do Union Titus Pétange, prestaram provas na semana passada no centro de estágio do Vitória de Guimarães, em Portugal, clube com o qual a formação luxemburguesa tem um protocolo de colaboração há duas épocas.

(ÁC) Dylan Martins e Gonçalo Peixoto, lusodescendentes e jogadores do Union Titus Pétange, prestaram provas na semana passada no centro de estágio do Vitória de Guimarães, em Portugal, clube com o qual a formação luxemburguesa tem um protocolo de colaboração há duas épocas.

Os dois jovens, que se notabilizaram nos campeonatos grão-ducais de sub-17 e sub-19, foram acompanhados por Carlos Fangueiro, responsável máximo pela formação do Titus Pétange e elo de ligação com a formação vimaranense, que se congratulou com a impressão positiva que os dois jovens jogadores deixaram durante os treinos.

“Tanto o Dylan, nos juvenis, como o Gonçalo, nos juniores, deixaram uma boa imagem junto dos respetivos treinadores durante a semana de treinos. A adaptação de ambos ao maior ritmo dos treinos e à agressividade competitiva foi rápida. A atitude dos jogadores foi também bastante positiva, pelo que poderemos considerar esta experiência muito enriquecedora para todos”, explica Carlos Fangueiro.

Sobre uma possível mudança dos jogadores para o clube minhoto, Fangueiro mostra-se otimista: “Os treinadores com quem os jogadores trabalharam foram incumbidos de fazer um relatório de avaliação do Dylan e do Gonçalo. Este será posteriormente transmitido ao diretor do Centro de Estágio do Vitória de Guimarães e, se houver interesse numa transferência, só poderá ser oficializada na próxima época, a partir do mês de julho”, remata.

Recorde-se que, no início desta temporada, Artur Abreu, jogador sénior da equipa principal do Union Titus Pétange, transferiu-se para o Vitória de Guimarães e tem sido peça fundamental da equipa B do clube minhoto no campeonato luso do segundo escalão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.