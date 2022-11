Entre os outros convocados, a maioria joga em Portugal, em clubes como Benfica, Sporting, Belenenses, Marítimo, Avanca, Nazaré, Póvoa e Vitória.

Seleção

Dois jogadores do Luxemburgo convocados por Cabo Verde para o mundial de andebol

Henrique DE BURGO

A um mês e meio do início do Mundial de Andebol, que vai decorrer na Suécia e na Polónia, o selecionador de Cabo Verde, Ljubomir Obradovic, divulgou os 19 jogadores convocados. Entre eles há dois cabo-verdianos que jogam no Luxemburgo e que vão participar no mundial.

Trata-se de Gilson Correia, do CHEV Diekirch, e de Elledy Semedo, do Red Boys. Cabo Verde carimbou a sua participação no mundial depois de se ter sagrado vice-campeão de África, no passado mês de junho.

Entre os outros convocados, a maioria joga em Portugal, em clubes como Benfica, Sporting, Belenenses, Marítimo, Avanca, Nazaré, Póvoa e Vitória.

O primeiro estágio na seleção de Cabo Verde deverá arrancar em início de dezembro. O Mundial de Andebol 2023 será organizado entre 11 e 31 de janeiro, na Suécia e Polónia. Cabo Verde está no grupo C, junto com Suécia, Brasil e Uruguai.



