DKV Urban Trail invade Luxemburgo

Tem 36 anos, nasceu em Braga, e dedica-se à prática de artes marciais há 15 anos, quando veio viver para o Luxemburgo. Campeã do mundo por duas vezes, a portuguesa tem agora como prioridade dedicar-se ao treino das mulheres no seu clube, em Diekirch, e ajudar a desenvolver a modalidade no Grão-Ducado.