Ténis

Djokovic inscrito para torneio no país do mundo com maior percentagem de vacinados contra a covid

Redação O tenista sérvio, que foi expulso da Austrália por não estar vacinado, vai participar no torneio ATP 500 do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que têm mais de 90% da população vacinada. Mas ao contrário da Austrália não impõem a vacina como condição de entrada.

Novak Djokovic inscreveu-se no torneio ATP 500 do Dubai, agendado para a última semana de fevereiro, revelou a imprensa dos Emirados Árabes Unidos, citada pela AFP.

O tenista sérvio partiu de Melbourne para Belgrado, depois de a Austrália lhe ter recusado o visto de entrada este mês, por não estar vacinado contra a covid-19. Djokovic, número um do ranking mundial de ténis, viu-se assim impedido de participar no primeiro Grand Slam de 2022, o Open da Austrália.

Para participar na prova do Dubai, cujo torneio já ganhou cinco vezes, o tenista não precisa de estar vacinado. A vacinação não é obrigatória para entrar nos Emirados Árabes Unidos, o país do mundo com maior percentagem de vacinados contra a covid-19 (93,6% dos residentes já levaram as duas doses da vacina).

Pela mesma razão, Djokovic deverá também ter condições para disputar o ATP 500 de Acapulco, que decorre de 21 a 26 de fevereiro, uma vez que o México não impõe restrições aos não vacinados contra a covid-19.

