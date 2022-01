Os advogados do tenista, que não poderá ficar em solo australiano por não estar vacinado, alegam que Djokovic não a pôde receber porque ficou infetado a 16 de dezembro. Há fotos em que aparece, no dia seguinte, a entregar prémios em Belgrado. Sem máscara.

Djokovic entregou prémios um dia após ter testado positivo à covid-19

Redação

Novak Djokovic, cujos advogados disseram este sábado que teria recebido uma insenção para se vacinar uma vez que testou positivo à infeção a 16 de dezembro, estaveve numa entrega de prémios para jovens jogadores em Belgrado no dia seguinte, sem máscara.



A federação de ténis de Belgrado partihou um post no dia 17 de dezembro onde anunciou que Djokovic entregou taças e prémios aos melhores jogadores jovens em 2021, noticia a RTL.

O evento, realizado no centro de ténis Novak, na capital sérvia, contou com a presença apenas dos vencedores "devido a medidas epidemiológicas relacionadas à pandemia do coronavírus", dizia o comunicado da federação.

No mesmo post, há várias imagens de Djokovic a posar com os dirigentes da federação e com cerca de 20 jogadores. Nenhum estava a usar máscara.

