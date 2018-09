Português confirmou o elogio do sérvio, que lhe chamou lutador antes do duelo, mas perdeu com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3.

Djokovic elimina João Sousa

Português confirmou o elogio do sérvio, que lhe chamou lutador antes do duelo, mas perdeu com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3.

Foram necessárias quase duas horas para que o sexto posicionado do ranking mundial, detentor de 13 troféus do Grand Slam, incluindo a última edição de Wimbledon, batesse o português João Sousa nos oitavos de final do US Open com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, o mais equilibrado dos confrontos entre ambos até ao momento.

Sousa, 68º da tabela mundial, tornou-se o primeiro português a participar nesta fase de um torneio do Grand Slam, embora não resistisse, uma vez mais, aos amplos recursos do ex-líder do ranking.

Foi a quinta vez que Djokovic e o tenista vimaranense se defrontaram, sempre com vitória do sérvio. Em 2013, no US Open, Djokovic impôs-se com os parciais de 6-0 e duplo 6-2. No ano seguinte, Sousa perdeu em Roland Garros (6-1, 6-2 e 6-4) e, em 2016, no Masters 1.000 de Miami (6-4 e 6-1). No ano passado tornou a ser derrotado por 'Nole' em Roland Garros, então com 6-1, 6-4 e 6-3.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.