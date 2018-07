Tenista sérvio venceu a final do torneio britânico do Grand Slam pela quarta vez, batendo o sul-africano Kevin Anderson com os parciais de 6-2, 6-2 e 7-6(3).

Djokovic conquista Wimbledon

Tenista sérvio venceu a final do torneio britânico do Grand Slam pela quarta vez, batendo o sul-africano Kevin Anderson com os parciais de 6-2, 6-2 e 7-6(3).

Dois anos depois do seu último triunfo numa final do Grand Slam (Roland Garros em 2016), o tenista sérvio Novak Djokovic (21º mundial) conquistou pela quarta vez o torneio de Wimbledon ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson (8º ATP) com duplo 6-2 e 7-6(3).

É o 13º troféu do Grand Slam para Djokovic que, à sua frente nos vencedores deste género de provas, tem apenas Pete Sampras (14), Rafael Nadal (17) e Roger Federer (20).

'Nole' esteve ausentes dos 'courts' durante quase toda a segunda metade do ano passado devido a problemas físicos (lesão num cotovelo) e, já este ano, também foi operado à mão direita.

Nesta final, o sérvio foi sempre dominador perante um rival surpreendente que, no seu percurso, afastou Roger Federer e John Isner, este num duelo com mais de seis horas de duração.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.